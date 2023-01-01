Батарейка Kodak 27A / MN27
Код товара : УТ-00066236
Артикул : 27A
90 ₽
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Описание
Щелочные батарейки Kodak 27A (MN27) 12В подходят для совместимых фонариков, сигнализаций, радиосинхронизаторов и других устройств.
- Взаимозаменяемость: A27BP, G27A, GP27A, L828, 8LR728, MN27, 27A
- Температура хранения: от -10° до +25° С
- Рабочая температура: от -10° до +45° С
- Срок годности: 10 лет