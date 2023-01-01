Батарейка Kodak 23A / MN21
Код товара : УТ-00066235
Артикул : 23A
90 ₽
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Описание
Щелочные батарейки Kodak 23A (MN21) 12В подходят для совместимых фонариков, сигнализаций, радиосинхронизаторов и других устройств.
- Взаимозаменяемость: 23AE, GP23A, V23GA, LRV08, 8LR932, 8LR23 и MN21
- Температура хранения: от -10° до +25° С
- Рабочая температура: от -10° до +45° С
- Срок годности: 10 лет