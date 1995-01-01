Kodak Vision3 50D AHU – представленный в 2025 году вариант пленок Vision3 с новым антиореольным слоем AHU (Anti-Halation Undercoat) вместо классического угольного покрытия (Remjet), которое использовалось почти век, с 1934 года. Новое покрытие разрабатывалось компанией более 8 лет, оно имеет 2 ключевых преимущества: 1) не нужно предварительно смывать уголь в отдельной ванне (процесс ECN-II), пленка проявляется по обычному автоматическому процессу C-41 – быстрее и дешевле, 2) пленка сохраняет антистатические качества после проявки, к ней не прилипает пыль. Есть небольшие внешние отличия: до проявки пленка выглядит темно-коричневой глянцевой (как цветная фотопленка), а не черной матовой.

Kodak заявляет, что сенситометрия и цветопередача остались полностью прежними, а весь процесс обработки, включая сканирование, не требует внесения правок. Единственный момент: блики и ореолы могут возникать у камер, использующих серебристую (хромированную) прижимную пластину, в этом случае ее рекомендуется заменить на черную. Пленки с покрытием Remjet предполагается постепенно выводить из производства.

Kodak Vision 3 50D – цветная негативная киноплёнка, сбалансированная по дневному свету, отличается исключительно мелким зерном и широким динамическим диапазоном с хорошей передачей светлых областей кадра (без ухода в белое). Она обеспечивает чистое, детализированное изображение с естественной цветопередачей. Vision 3 50D особенно хорошо подходит для жесткого, контрастного дневного света. Пленка обладает высокой стабильностью при архивном хранении и отлично подходит для цифровой постобработки.

Длина киноплёнки 15 метров, формат: Super 8. Этого хватает приблизительно на 3.5 минуты при съемке со скоростью 18 кадров/с (экономный режим) или на 2.5 минуты в режиме 24 кадра/с.