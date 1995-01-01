Kodak Vision 3 200T - среднечувствительная киноплёнка характеризующаяся мелкозернистой структурой, широким динамическим диапазоном и гибкой номинальной чувствительностью с индексом светочувствительности 200. Обладает широким диапазоном экспозиции и исключительным контролем светлых участков, что позволяет работать в различных условиях освещения, от высококонтрастного уличного освещения до смешанного освещения в помещениях.

Пленка сбалансирована для освещения лампами накаливания (3200 К). Допускается экспонирование лампами накаливания с более высокой или низкой цветовой температурой (+/-150 K) без коррекционных светофильтров, так как окончательная коррекция цветового баланса может производится при печати. При съемке на улице в ясный день или с лампами холодного дневного света (5600К) рекомендуется использовать корректирующий светофильтр Wratten 85 или его аналоги.

Плёнка имеет антиореольный защитный слой грунтовки (AHU) на эмульсионной стороне, а основа пленки остается ацетатной. Длина киноплёнки 15 метров, формат: Super 8. Процесс проявки ECN-2. Этого хватает приблизительно на 3.5 минуты при съемке со скоростью 18 кадров/с (экономный режим) или на 2.5 минуты в режиме 24 кадра/с.