Карт-ридер Kingston Workflow WFS-SDC поддерживает одновременную работу с 2 картами памяти micro SD UHS-I или UHS-II. Благодаря интерфейсу USB 3.2 Gen 1 обеспечивается очень высокая скорость чтения и записи: до 5 Гбит/с. WFS-SDC может работать как сам по себе (подключается в USB-C разъем вашего компьютера с помощью кабеля), так и с док-станцией Workflow Station, в которую можно установить до 4 таких карт-ридеров одновременно. Прибор очень компактен, что делает его удобным вариантом для использования в дороге.

Интерфейс: USB 3.2 Gen 1

USB 3.2 Gen 1 Разъем USB-C

USB-C Поддерживаемые карты памяти: micro SD ( UHS-I, UHS-II)

UHS-II) Размеры: 62.9 x 16.9 x 50 мм

Масса: 29 г

г Рабочая температура: от 0 до 60 °C

от 0 до 60 °C Температура хранения: от –25 до 85 °C

от –25 до 85 °C Совместимость с Windows® 10, 8.1, 8, Mac OS (v.10.10.x +), Linux v.2.6.x+, Chrome OS.