Карт-ридер Kingston Workflow WFS-SDC для microSD (UHS-I/-II)
Код товара:УТ-00051797
Артикул:WFS-SDC
Товар не найден
Характеристики
Чтение карт памятиMicro SD
Описание
Карт-ридер Kingston Workflow WFS-SDC поддерживает одновременную работу с 2 картами памяти micro SD UHS-I или UHS-II. Благодаря интерфейсу USB 3.2 Gen 1 обеспечивается очень высокая скорость чтения и записи: до 5 Гбит/с. WFS-SDC может работать как сам по себе (подключается в USB-C разъем вашего компьютера с помощью кабеля), так и с док-станцией Workflow Station, в которую можно установить до 4 таких карт-ридеров одновременно. Прибор очень компактен, что делает его удобным вариантом для использования в дороге.
- Интерфейс: USB 3.2 Gen 1
- Разъем USB-C
- Поддерживаемые карты памяти: micro SD (UHS-I, UHS-II)
- Размеры: 62.9 x 16.9 x 50 мм
- Масса: 29 г
- Рабочая температура: от 0 до 60 °C
- Температура хранения: от –25 до 85 °C
- Совместимость с Windows® 10, 8.1, 8, Mac OS (v.10.10.x +), Linux v.2.6.x+, Chrome OS.