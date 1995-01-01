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Карт-ридер Kingston Workflow WFS-SDC для microSD (UHS-I/-II)

  • Workflow WFS-SDC для microSD (UHS-I/-II)
  • Workflow WFS-SDC для microSD (UHS-I/-II)
  • Workflow WFS-SDC для microSD (UHS-I/-II)
  • Workflow WFS-SDC для microSD (UHS-I/-II)
  • Workflow WFS-SDC для microSD (UHS-I/-II)
  • Workflow WFS-SDC для microSD (UHS-I/-II)
  • Workflow WFS-SDC для microSD (UHS-I/-II)
  • Workflow WFS-SDC для microSD (UHS-I/-II)
  • Workflow WFS-SDC для microSD (UHS-I/-II)
  • Workflow WFS-SDC для microSD (UHS-I/-II)
  • Workflow WFS-SDC для microSD (UHS-I/-II)
Код товара:УТ-00051797
Артикул:WFS-SDC

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Карт-ридер Kingston Workflow WFS-SDC поддерживает одновременную работу с 2 картами памяти micro SD UHS-I или UHS-II. Благодаря интерфейсу USB 3.2 Gen 1 обеспечивается очень высокая скорость чтения и записи: до 5 Гбит/с. WFS-SDC может работать как сам по себе (подключается в USB-C разъем вашего компьютера с помощью кабеля), так и с док-станцией Workflow Station, в которую можно установить до 4 таких карт-ридеров одновременно. Прибор очень компактен, что делает его удобным вариантом для использования в дороге.

  • Интерфейс: USB 3.2 Gen 1
  • Разъем USB-C
  • Поддерживаемые карты памяти: micro SD (UHS-I, UHS-II)
  • Размеры: 62.9 x 16.9 x 50 мм
  • Масса: 29 г
  • Рабочая температура: от 0 до 60 °C
  • Температура хранения: от –25 до 85 °C
  • Совместимость с Windows® 10, 8.1, 8, Mac OS (v.10.10.x +), Linux v.2.6.x+, Chrome OS.