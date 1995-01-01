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    Карт-ридер Kingston Workflow WFS-SD для SD (UHS-I/-II) (уцененный)

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    0 отзывов

    Код товара : УТ-00076055

    Артикул : WFS-SD (у)

    • Workflow WFS-SD для SD (UHS-I/-II)
    • Workflow WFS-SD для SD (UHS-I/-II)
    • Workflow WFS-SD для SD (UHS-I/-II)
    • Workflow WFS-SD для SD (UHS-I/-II)
    • Workflow WFS-SD для SD (UHS-I/-II)
    • Workflow WFS-SD для SD (UHS-I/-II)
    • Workflow WFS-SD для SD (UHS-I/-II)
    • Workflow WFS-SD для SD (UHS-I/-II)
    • Workflow WFS-SD для SD (UHS-I/-II)
    • Workflow WFS-SD для SD (UHS-I/-II)
    • Workflow WFS-SD для SD (UHS-I/-II)

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    Причина уценки:

    вскрытая упаковка

    15%

    4 690 ₽

    3 999 ₽

    Гарантия производителя 2 года

    Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru

    Доставка курьером бесплатно от 5 000₽

    Характеристики
    Описание
    Видео
    Аксессуары
    Отзывы0

    Описание

    Карт-ридер Kingston Workflow WFS-SD поддерживает одновременную работу с 2 картами памяти SD UHS-I или UHS-II. Благодаря интерфейсу USB 3.2 Gen 1 обеспечивается очень высокая скорость чтения и записи: до 5 Гбит/с. WFS-SD может работать как сам по себе (подключается в USB-C разъем вашего компьютера с помощью кабеля), так и с док-станцией Workflow Station, в которую можно установить до 4 таких карт-ридеров одновременно. Прибор очень компактен, что делает его удобным вариантом для использования в дороге.

    • Интерфейс:  USB 3.2 Gen 1
    • Разъем USB-C
    • Поддерживаемые карты памяти: SD (UHS-I, UHS-II)
    • Размеры: 62.9 x 16.9 x 50 мм
    • Масса:  31 г
    • Рабочая температура:  от 0 до 60 °C
    • Температура хранения:  от –25 до 85 °C
    • Совместимость с Windows® 10, 8.1, 8, Mac OS (v.10.10.x +), Linux v.2.6.x+, Chrome OS.
    Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.