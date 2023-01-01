Карт-ридер Kingston Workflow WFS-SD поддерживает одновременную работу с 2 картами памяти SD UHS-I или UHS-II. Благодаря интерфейсу USB 3.2 Gen 1 обеспечивается очень высокая скорость чтения и записи: до 5 Гбит/с. WFS-SD может работать как сам по себе (подключается в USB-C разъем вашего компьютера с помощью кабеля), так и с док-станцией Workflow Station, в которую можно установить до 4 таких карт-ридеров одновременно. Прибор очень компактен, что делает его удобным вариантом для использования в дороге.