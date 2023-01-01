Карт-ридер Kingston MobileLite Plus SD, USB 3.2 Gen.1, UHS-I/-II
Код товара : УТ-00060852
Артикул : MLP
1 990 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 2 года
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Описание
Карт-ридер Kingston MobileLite Plus SD с интерфейсом USB 3.2 Gen 1 обеспечивает максимальную производительность операций для карт SD UHS-II, а также обратно совместим SD UHS-I. Повысьте эффективность работы за счет невероятной скорости UHS-II для быстрой передачи файлов и сокращения времени обработки данных. Для мобильности устройство выполнено в миниатюрном и компактном корпусе.
Характеристики
- Коннектор: USB-A
- Интерфейс: USB 3.2 Gen 1
- Совместимые карты памяти: SD UHS-II, SD UHS-I
- Размеры: 51.8 х 33.5 х 9 мм
- Вес: 11 г
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Рабочая температура: от 0°C до 60° C
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Температура хранения: от -20° C до 70° C
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Совместимо с: Windows® 10, Windows 8.1, Windows 8, Mac OS X v. 10.10.x+, Linux v.2.6.x+, Chrome OS™