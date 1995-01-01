Карт-ридер Kingston MobileLite Plus SD, USB 3.2 Gen.1, UHS-I/-II

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Код товара: УТ-00060852 Артикул: MLP Код товара: УТ-00060852 Артикул: MLP Чтение карт памяти SD Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Характеристики Чтение карт памяти SD Описание Карт-ридер Kingston MobileLite Plus SD с интерфейсом USB 3.2 Gen 1 обеспечивает максимальную производительность операций для карт SD UHS-II, а также обратно совместим SD UHS-I. Повысьте эффективность работы за счет невероятной скорости UHS-II для быстрой передачи файлов и сокращения времени обработки данных. Для мобильности устройство выполнено в миниатюрном и компактном корпусе. Характеристики Коннектор: USB-A

USB-A Интерфейс: USB 3.2 Gen 1

Совместимые карты памяти: SD UHS-II, SD U HS-I

Размеры: 51.8 х 33.5 х 9 мм

51.8 х 33.5 х 9 мм Вес: 11 г

Рабочая температура: от 0°C до 60° C

Температура хранения: от -20° C до 70° C

Совместимо с: Windows® 10, Windows 8.1, Windows 8, Mac OS X v. 10.10.x+, Linux v.2.6.x+, Chrome OS™ Видео Наш обзор

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