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Карт-ридер Kingston MobileLite Plus SD, USB 3.2 Gen.1, UHS-I/-II

  • MobileLite Plus SD, USB 3.2 Gen.1, UHS-I/-II
  • MobileLite Plus SD, USB 3.2 Gen.1, UHS-I/-II
  • MobileLite Plus SD, USB 3.2 Gen.1, UHS-I/-II
  • MobileLite Plus SD, USB 3.2 Gen.1, UHS-I/-II
  • MobileLite Plus SD, USB 3.2 Gen.1, UHS-I/-II
  • MobileLite Plus SD, USB 3.2 Gen.1, UHS-I/-II
  • MobileLite Plus SD, USB 3.2 Gen.1, UHS-I/-II
Код товара:УТ-00060852
Артикул:MLP

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Карт-ридер Kingston MobileLite Plus SD с интерфейсом USB 3.2 Gen 1 обеспечивает максимальную производительность операций для карт SD UHS-II, а также обратно совместим SD UHS-I. Повысьте эффективность работы за счет невероятной скорости UHS-II для быстрой передачи файлов и сокращения времени обработки данных. Для мобильности устройство выполнено в миниатюрном и компактном корпусе.

Характеристики

  • Коннектор: USB-A
  • Интерфейс: USB 3.2 Gen 1
  • Совместимые карты памяти: SD UHS-II, SD UHS-I
  • Размеры: 51.8 х 33.5 х 9 мм
  • Вес: 11 г
  • Рабочая температура: от 0°C до 60° C
  • Температура хранения: от -20° C до 70° C
  • Совместимо с: Windows® 10, Windows 8.1, Windows 8, Mac OS X v. 10.10.x+, Linux v.2.6.x+, Chrome OS™