Карт-ридер Kingston MobileLite Plus SD с интерфейсом USB 3.2 Gen 1 обеспечивает максимальную производительность операций для карт SD UHS-II, а также обратно совместим SD UHS-I. Повысьте эффективность работы за счет невероятной скорости UHS-II для быстрой передачи файлов и сокращения времени обработки данных. Для мобильности устройство выполнено в миниатюрном и компактном корпусе.