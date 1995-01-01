Карт-ридер Kingston MobileLite Plus SD, USB 3.2 Gen.1, UHS-I/-II
Код товара:УТ-00060852
Артикул:MLP
Товар не найден
Характеристики
Чтение карт памятиSD
Описание
Карт-ридер Kingston MobileLite Plus SD с интерфейсом USB 3.2 Gen 1 обеспечивает максимальную производительность операций для карт SD UHS-II, а также обратно совместим SD UHS-I. Повысьте эффективность работы за счет невероятной скорости UHS-II для быстрой передачи файлов и сокращения времени обработки данных. Для мобильности устройство выполнено в миниатюрном и компактном корпусе.
Характеристики
- Коннектор: USB-A
- Интерфейс: USB 3.2 Gen 1
- Совместимые карты памяти: SD UHS-II, SD UHS-I
- Размеры: 51.8 х 33.5 х 9 мм
- Вес: 11 г
-
Рабочая температура: от 0°C до 60° C
-
Температура хранения: от -20° C до 70° C
-
Совместимо с: Windows® 10, Windows 8.1, Windows 8, Mac OS X v. 10.10.x+, Linux v.2.6.x+, Chrome OS™