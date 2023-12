Устройство чтения карт памяти MicroSD MobileLite Plus от Kingston стандарта USB 3.2 Gen 1 с поддержкой UHS-II и обратной совместимостью с картами microSD UHS-I. Повысьте эффективность работы за счет невероятной скорости UHS-II для более быстрой передачи файлов и времени обработки данных. Устройство имеет компактные размеры, что позволяет брать с собой в любую поездку и держать под рукой на работе. Карт-ридер лучше всего работает с картами памяти Kingston Canvas Go! microSD Plus или Canvas React Plus.