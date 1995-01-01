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Откидное зеркало Kingma VL009 с установкой в башмак камеры

  • VL009 с установкой в башмак камеры
  • VL009 с установкой в башмак камеры
  • VL009 с установкой в башмак камеры
  • VL009 с установкой в башмак камеры
  • VL009 с установкой в башмак камеры
  • VL009 с установкой в башмак камеры
  • VL009 с установкой в башмак камеры
  • VL009 с установкой в башмак камеры
  • VL009 с установкой в башмак камеры
  • VL009 с установкой в башмак камеры
  • VL009 с установкой в башмак камеры
  • VL009 с установкой в башмак камеры
  • VL009 с установкой в башмак камеры
Код товара:УТ-00087720
Артикул:VL009

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Откидное зеркальце Kingma VL009 предназначено для камер, у которых дисплей не откидывается в сторону для съемки селфи. Это такие модели как Sony A6000, A6300, A6500, Fujifilm X-T30 / X-T30 II, Nikon Z5 (I), Z6 (I / II), Z7 (I / II) и так далее. Устанавливается в башмак камеры, отрегулировав наклон зеркала и экрана, вы получите изображение с монитора для удобства съемки селфи или записи видеоблога.

Также может использоваться как компактное косметическое зеркало.

  • Материалы: пластик
  • Размеры: 88 х 85 х 12 мм
  • Вес: 180 г