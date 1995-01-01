Откидное зеркальце Kingma VL009 предназначено для камер, у которых дисплей не откидывается в сторону для съемки селфи. Это такие модели как Sony A6000, A6300, A6500, Fujifilm X-T30 / X-T30 II, Nikon Z5 (I), Z6 (I / II), Z7 (I / II) и так далее. Устанавливается в башмак камеры, отрегулировав наклон зеркала и экрана, вы получите изображение с монитора для удобства съемки селфи или записи видеоблога.

Также может использоваться как компактное косметическое зеркало.