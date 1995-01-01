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Держатель для смартфона Kingma VL006, алюминиевый

  • VL006, алюминиевый
  • VL006, алюминиевый
  • VL006, алюминиевый
  • VL006, алюминиевый
  • VL006, алюминиевый
  • VL006, алюминиевый
  • VL006, алюминиевый
  • VL006, алюминиевый
  • VL006, алюминиевый
  • VL006, алюминиевый
  • VL006, алюминиевый
Код товара:УТ-00078422
Артикул:VL006

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Металлический держатель для смартфона Kingma VL006 отлично подходит для смартфонов шириной от 65 до 95 мм. Пружинный зажим с дополнительной винтовой фиксацией для повышенной надежности захвата при сильных вибрациях или случайных ударах. Несколько штативных гнезд 1/4"-20 позволяют устанавливать телефон как горизонтально, так и вертикально, а основание выполнено в форме «ласточкиного хвоста» популярного стандарта Arca Swiss, что упрощает использование зажима с соответствующими штативными головками. В верхней части предусмотрен холодный башмак для крепления аксессуаров: микрофона, компактного осветителя и так далее. Резиновые накладки обеспечивают превосходное сцепление и не царапают корпус телефона.

  • Материалы: алюминиевый сплав, силикон
  • Ширина захвата: 65 ~ 95 мм
  • Размеры: 84.8 х 38 х 27 мм
  • Вес: 100 г