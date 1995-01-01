Металлический держатель для смартфона Kingma VL006 отлично подходит для смартфонов шириной от 65 до 95 мм. Пружинный зажим с дополнительной винтовой фиксацией для повышенной надежности захвата при сильных вибрациях или случайных ударах. Несколько штативных гнезд 1/4"-20 позволяют устанавливать телефон как горизонтально, так и вертикально, а основание выполнено в форме «ласточкиного хвоста» популярного стандарта Arca Swiss, что упрощает использование зажима с соответствующими штативными головками. В верхней части предусмотрен холодный башмак для крепления аксессуаров: микрофона, компактного осветителя и так далее. Резиновые накладки обеспечивают превосходное сцепление и не царапают корпус телефона.

Материалы: алюминиевый сплав, силикон

Ширина захвата: 65 ~ 95 мм

Размеры: 84.8 х 38 х 27 мм

Вес: 100 г