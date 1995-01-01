Выносной кронштейн для вспышки, светодиодного осветителя микрофона и тому подобных аксессуаров. Устанавливается в штативное гнездо для камеры, которое дублируется снизу, поэтому камеру с таким кронштейном можно поставить на штатив или иной держатель. Длина кронштейна: 10 см. Адаптер с 3 холодными башмаками является съемным, он крепится на винт 1/4"-20. Кронштейн полностью выполнен из металла (алюминиевый сплав), площадки со штативными винтами покрыты резиной для лучшего соединения.