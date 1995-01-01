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Кронштейн Kingma VL004 с переходником на 3 холодных башмака

  • VL004 с переходником на 3 холодных башмака
  • VL004 с переходником на 3 холодных башмака
  • VL004 с переходником на 3 холодных башмака
  • VL004 с переходником на 3 холодных башмака
  • VL004 с переходником на 3 холодных башмака
  • VL004 с переходником на 3 холодных башмака
  • VL004 с переходником на 3 холодных башмака
  • VL004 с переходником на 3 холодных башмака
  • VL004 с переходником на 3 холодных башмака
  • VL004 с переходником на 3 холодных башмака
  • VL004 с переходником на 3 холодных башмака
  • VL004 с переходником на 3 холодных башмака
  • VL004 с переходником на 3 холодных башмака
Код товара:УТ-00078421
Артикул:VL004

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Выносной кронштейн для вспышки, светодиодного осветителя микрофона и тому подобных аксессуаров. Устанавливается в штативное гнездо для камеры, которое дублируется снизу, поэтому камеру с таким кронштейном можно поставить на штатив или иной держатель. Длина кронштейна: 10 см. Адаптер с 3 холодными башмаками является съемным, он крепится на винт 1/4"-20. Кронштейн полностью выполнен из металла (алюминиевый сплав), площадки со штативными винтами покрыты резиной для лучшего соединения.