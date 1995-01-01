Описание

Литий-ионный аккумулятор Kingma T-NPF970 – аналог оригинальной батареи Sony NP-F970. Данный тип аккумуляторов широко применяется для питания видеокамер, осветителей, накамерных мониторов и других аксессуаров. Аккумулятор обладает высокой емкостью: 7800 мАч, при напряжении 7.4В получается 57.7 Втч.

Встроенный USB-C порт и контроллер заряда позволяют заряжать эту батарею без специального устройства, благодаря чему вы с легкостью сможете зарядить батарею не только дома, но и в дороге. USB-C порт может работать как на вход, так и на выход, что позволит при необходимости подзарядить ваш телефон или какое-либо еще устройство. Также предусмотрен выход USB-A 5В 2.1А, причем оба выхода могут работать одновременно. Сверху на корпусе расположено 4 светодиодных индикатора и кнопка проверки остаточного заряда.

У аккумулятора имеется защита от глубокого разряда, избыточного заряда, короткого замыкания, повышенного напряжения, повышенной силы тока.

Обратите внимание: аккумулятор не поддерживает зарядку во время работы, его не получится использовать в качестве «каплера» (адаптера питания).

Аккумулятор можно заряжать не только через USB-C порт, но и в специализированных зарядных устройствах для батарей типа NP-F.

Характеристики