Аккумулятор Kingma NP-F750, 5200 мАч, зарядка USB-C
Код товара : УТ-00074409
Артикул : KM-T-NPF750
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Гарантия производителя 6 месяцев
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Описание
Литий-ионный аккумулятор Kingma T-NPF750 – аналог оригинальной батареи Sony NP-F750. Аккумулятор обладает высокой емкостью: 5200 мАч, а встроенный USB-C порт и контроллер заряда позволяют заряжать эту батарею без специального устройства: просто подключите ее к универсальному сетевому адаптеру, USB-аккумулятору или другому источнику питания. Благодаря этому вы с легкостью сможете зарядить батарею не только дома, но и в дороге. На корпусе расположен двухцветный светодиодный индикатор: во время зарядки он горит красным, при достижении 100% – зеленым. Предусмотрена защита от глубокого разряда, избыточного заряда, короткого замыкания, повышенного напряжения, повышенной силы тока.
Обратите внимание: аккумулятор не поддерживает зарядку во время работы, его не получится использовать в качестве «каплера» (адаптера питания).
Аккумулятор можно заряжать не только через USB-C порт, но и в специализированных зарядных устройствах для батарей типа NP-F.
Характеристики
- Напряжение 7.4В
- Емкость 5200 мАч, 38.48 Втч
- Входной ток (USB): 5В 2А
- Размеры: 70.8 х 41.8 х 38.4 мм
- Вес: 208 г
- Материалы корпуса: АБС пластик, поликарбонат
- Комплектация: аккумулятор, кабель USB-A / USB-C