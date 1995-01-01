Описание

Литий-ионный аккумулятор Kingma T-NPF750 – аналог оригинальной батареи Sony NP-F750. Аккумулятор обладает высокой емкостью: 5200 мАч, а встроенный USB-C порт и контроллер заряда позволяют заряжать эту батарею без специального устройства: просто подключите ее к универсальному сетевому адаптеру, USB-аккумулятору или другому источнику питания. Благодаря этому вы с легкостью сможете зарядить батарею не только дома, но и в дороге. На корпусе расположен двухцветный светодиодный индикатор: во время зарядки он горит красным, при достижении 100% – зеленым. Предусмотрена защита от глубокого разряда, избыточного заряда, короткого замыкания, повышенного напряжения, повышенной силы тока.

Обратите внимание: аккумулятор не поддерживает зарядку во время работы, его не получится использовать в качестве «каплера» (адаптера питания).

Аккумулятор можно заряжать не только через USB-C порт, но и в специализированных зарядных устройствах для батарей типа NP-F.

Характеристики