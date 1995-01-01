Адаптер питания Kingma S-FZ100 для DJI Ronin-S (NP-FZ100)
Код товара:УТ-00063593
Артикул:S-FZ100
Товар не найден
Описание
Адаптер питания («каплер») Kingma S-FZ100 устанавливается в батарейный отсек камеры вместо аккумулятора Sony NP-FZ100. Затем он подключается к выходу питания 12В 2А на корпусе стабилизатора DJI Ronin-S. Использование каплера с питанием от батарей стабилизатора позволяет значительно продлить время фото- или видеосъемки, а также снижает нагрев камеры при длительном использовании. Благодаря встроенному чипу при подаче питания камера распознает каплер как полностью заряженный аккумулятор.
Порядок подключения
- Установите каплер в батарейный отсек камеры, пропустив кабель через специальную прорезь
- Закройте батарейный отсек
- Подключите каплер к выходу питания Ronin-S
Характеристики
- Входной ток: постоянный, 12В
- Выходной ток: постоянный, 7.2-8.4 В
- Длина кабеля: 30 см
Совместимые стабилизаторы:
- DJI Ronin-S
Совместимые камеры:
- Sony Alpha a9, a9 II, a9 III, a1
- Sony Alpha a7R III, a7R IV, a7R V
- Sony Alpha a7 III, a7 IV, a7 V, a7C, a7C II, a7CR
- Sony Alpha a7S III
- Sony Alpha a6600, a6700
- Sony FX2, FX3, FX30
- Sony ZV-E1, ZV-E10 II