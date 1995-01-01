Адаптер питания Kingma S-FZ100 для DJI Ronin-S (NP-FZ100)

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Код товара: УТ-00063593 Артикул: S-FZ100 Код товара: УТ-00063593 Артикул: S-FZ100 Адаптер питания («каплер») Kingma S-FZ100 устанавливается в батарейный отсек камеры вместо аккумулятора Sony NP-FZ100. Затем он подключается к выходу питания 12В 2А на корпусе стабилизатора DJI Ronin-S. Использование каплера с питанием от батарей стабилизатора позволяет значительно продлить время фото- или видеосъемки, а также снижает нагрев камеры при длительном использовании. Благодаря встроенному чипу при подаче питания камера распознает каплер как полностью заряженный аккумулятор. Товар не найден Задать вопрос Описание Адаптер питания («каплер») Kingma S-FZ100 устанавливается в батарейный отсек камеры вместо аккумулятора Sony NP-FZ100. Затем он подключается к выходу питания 12В 2А на корпусе стабилизатора DJI Ronin-S. Использование каплера с питанием от батарей стабилизатора позволяет значительно продлить время фото- или видеосъемки, а также снижает нагрев камеры при длительном использовании. Благодаря встроенному чипу при подаче питания камера распознает каплер как полностью заряженный аккумулятор. Порядок подключения Установите каплер в батарейный отсек камеры, пропустив кабель через специальную прорезь

Закройте батарейный отсек

Подключите каплер к выходу питания Ronin-S Характеристики Входной ток: постоянный, 12В

Выходной ток: постоянный, 7.2-8.4 В

Длина кабеля: 30 см Совместимые стабилизаторы: DJI Ronin-S Совместимые камеры: Sony Alpha a9, a9 II, a9 III, a1

Sony Alpha a7R III, a7R IV, a7R V

Sony Alpha a7 III, a7 IV, a7 V, a7C, a7C II, a7CR

Sony Alpha a7S III

Sony Alpha a6600, a6700

Sony FX2, FX3, FX30

Sony ZV-E1, ZV-E10 II Видео Наш обзор

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