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Адаптер питания Kingma S-FZ100 для DJI Ronin-S (NP-FZ100)

  • S-FZ100 для DJI Ronin-S (NP-FZ100)
  • S-FZ100 для DJI Ronin-S (NP-FZ100)
  • S-FZ100 для DJI Ronin-S (NP-FZ100)
  • S-FZ100 для DJI Ronin-S (NP-FZ100)
  • S-FZ100 для DJI Ronin-S (NP-FZ100)
  • S-FZ100 для DJI Ronin-S (NP-FZ100)
  • S-FZ100 для DJI Ronin-S (NP-FZ100)
Код товара:УТ-00063593
Артикул:S-FZ100

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Адаптер питания («каплер») Kingma S-FZ100 устанавливается в батарейный отсек камеры вместо аккумулятора Sony NP-FZ100. Затем он подключается к выходу питания 12В 2А на корпусе стабилизатора DJI Ronin-S. Использование каплера с питанием от батарей стабилизатора позволяет значительно продлить время фото- или видеосъемки, а также снижает нагрев камеры при длительном использовании. Благодаря встроенному чипу при подаче питания камера распознает каплер как полностью заряженный аккумулятор.

Порядок подключения

  • Установите каплер в батарейный отсек камеры, пропустив кабель через специальную прорезь
  • Закройте батарейный отсек
  • Подключите каплер к выходу питания Ronin-S

Характеристики

  • Входной ток: постоянный, 12В
  • Выходной ток: постоянный, 7.2-8.4 В
  • Длина кабеля: 30 см

Совместимые стабилизаторы:

  • DJI Ronin-S

Совместимые камеры:

  • Sony Alpha a9, a9 II, a9 III, a1
  • Sony Alpha a7R III, a7R IV, a7R V
  • Sony Alpha a7 III, a7 IV, a7 V, a7C, a7C II, a7CR
  • Sony Alpha a7S III
  • Sony Alpha a6600, a6700
  • Sony FX2, FX3, FX30
  • Sony ZV-E1, ZV-E10 II