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Аккумулятор Kingma NP-F970, 10050 мАч

  • NP-F970, 10050mAh
  • NP-F970, 10050mAh
  • NP-F970, 10050mAh
  • NP-F970, 10050mAh
  • NP-F970, 10050mAh
Код товара:УТ-00063624
Артикул:KM-NP-F970

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Литий-ионный аккумулятор повышенной емкости Kingma RL-F970H – аналог оригинальной батареи Sony NP-F970. Совместим с широким ассортиментом электроники, включая профессиональные видеокамеры, осветительные приборы, внешние мониторы и так далее. Напряжение 7.2 В, емкость 10050 мАч (72 Втч). Встроенный чип защищает батарею от глубокого разряда, повышенного напряжения, избыточного заряда, перегрева, короткого замыкания и так далее. Батарея имеет контакты из чистой меди для наилучшей проводимости и корпус из жаростойкого АБС пластика.

  • Размеры: 71 х 59.5 х 38.5 мм
  • Вес: 350 г