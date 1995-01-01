Аккумулятор Kingma NP-F570 3200mAh
Код товара:УТ-00067657
Артикул:KM-NP-F570
Товар не найден
Описание
Литий-ионный аккумулятор Kingma NP-F570 – аналог оригинальной батареи Sony NP-F570. Совместим с широким ассортиментом электроники, включая видеокамеры, осветительные приборы, внешние мониторы и так далее. Напряжение 7.4 В, емкость 3200 мАч (23.7 Втч).
Совместим с камерами:
- Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K / 6K – через батарейную ручку Blackmagic Pocket Camera Battery Grip
- Blackmagic Pocket Cinema Camera 6K Pro – напрямую
- Sony HDR-FX7