Аккумулятор Kingma NP-F570 3200mAh
Код товара : УТ-00067657
Артикул : KM-NP-F570
2 690 ₽
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Гарантия 14 дней.
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Описание
Литий-ионный аккумулятор Kingma NP-F570 – аналог оригинальной батареи Sony NP-F570. Совместим с широким ассортиментом электроники, включая видеокамеры, осветительные приборы, внешние мониторы и так далее. Напряжение 7.4 В, емкость 3200 мАч (23.7 Втч).
Совместим с камерами:
- Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K / 6K – через батарейную ручку Blackmagic Pocket Camera Battery Grip
- Blackmagic Pocket Cinema Camera 6K Pro – напрямую
- Sony HDR-FX7