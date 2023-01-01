Литий-ионный аккумулятор Kingma NP-F570 – аналог оригинальной батареи Sony NP-F570. Совместим с широким ассортиментом электроники, включая видеокамеры, осветительные приборы, внешние мониторы и так далее. Напряжение 7.4 В, емкость 3200 мАч (23.7 Втч).