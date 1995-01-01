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Штатив Kingma Mini Extension Tripod для экшн-камер

  • Mini Extension Tripod для экшн-камер
  • Mini Extension Tripod для экшн-камер
  • Mini Extension Tripod для экшн-камер
  • Mini Extension Tripod для экшн-камер
  • Mini Extension Tripod для экшн-камер
  • Mini Extension Tripod для экшн-камер
  • Mini Extension Tripod для экшн-камер
  • Mini Extension Tripod для экшн-камер
  • Mini Extension Tripod для экшн-камер
  • Mini Extension Tripod для экшн-камер
  • Mini Extension Tripod для экшн-камер
  • Mini Extension Tripod для экшн-камер
  • Mini Extension Tripod для экшн-камер
Код товара:УТ-00078415
Артикул:BM-SR3

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Компактный мини-штатив, который также можно использовать в качестве рукоятки для селфи. Центральная колонна состоит из 3 секций и раскладывается на общую длину 26 см, а ножки снаружи покрыты слоем резины для улучшения захвата в руке. Гребешковый адаптер для камер типа GoPro является несъемным. Штатив частично выполнен из алюминиевого сплава и частично из поликарбоната. Этот аксессуар весит всего 80 г, легко помещается в карман куртки и позволяет вам снимать самого себя без ассистентов. Отлично подходит для ведения тревел-блога и различных активностей.