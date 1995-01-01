Компактный мини-штатив, который также можно использовать в качестве рукоятки для селфи. Центральная колонна состоит из 3 секций и раскладывается на общую длину 26 см, а ножки снаружи покрыты слоем резины для улучшения захвата в руке. Гребешковый адаптер для камер типа GoPro является несъемным. Штатив частично выполнен из алюминиевого сплава и частично из поликарбоната. Этот аксессуар весит всего 80 г, легко помещается в карман куртки и позволяет вам снимать самого себя без ассистентов. Отлично подходит для ведения тревел-блога и различных активностей.