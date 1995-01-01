Компактный мини-штатив, который также можно использовать в качестве рукоятки для селфи. Центральная колонна состоит из 3 секций и раскладывается на общую длину 29.5 см, а ножки снаружи покрыты слоем резины для улучшения захвата в руке. Штатив оснащен встроенной головкой, которая позволяет наклонять камеру на 90° для съемки вертикальных фото и видео. Крепление для камеры: стандартный штативный винт 1/4"-20, адаптеры для смартфона или экшн-камер можно приобрести отдельно. Штатив частично выполнен из алюминиевого сплава и частично из поликарбоната. Он весит всего 100 г, легко помещается в карман куртки и позволяет вам снимать самого себя без ассистентов. Отлично подходит для ведения блога и съемки различных активностей.