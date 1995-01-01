Аккумулятор Kingma LP-E17 Plus – это одна из первых неоригинальных батарей типа LP-E17 с полностью декодированным чипом. Это означает, что она распознается камерой как оригинальный Canon LP-E17. На экране камеры точно отображается уровень заряда, поэтому вам больше не грозят внезапные отключения во время съемки, грозящие полной потерей материала, как это случалось раньше. Кроме того, батарею можно заряжать внутри камеры и в оригинальных зарядных устройствах Canon, что раньше тоже было доступно только с «родными» LP-E17. Наконец, в меню камеры можно посмотреть остаточный ресурс батареи.

Емкость аккумулятора составляет 1100 мАч (7.9 Втч), напряжение 7.2 В. Предусмотрена многоуровневая защита: от глубокого разряда, избыточной зарядки, короткого замыкания, перегрузок по напряжению и по току. Поэтому использование Kingma LP-E17+ является полностью безопасным для вашей камеры.

В комплекте поставляется пластиковый защитный кейс для удобства хранения и транспортировки.

Совместимые модели: