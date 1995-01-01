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Зарядное устройство Kingma BM060 + 2 аккумулятора для GoPro HERO 9 - 12

  • BM060 + 2 аккумулятора для GoPro HERO 9 - 12
  • BM060 + 2 аккумулятора для GoPro HERO 9 - 12
  • BM060 + 2 аккумулятора для GoPro HERO 9 - 12
  • BM060 + 2 аккумулятора для GoPro HERO 9 - 12
  • BM060 + 2 аккумулятора для GoPro HERO 9 - 12
  • BM060 + 2 аккумулятора для GoPro HERO 9 - 12
  • BM060 + 2 аккумулятора для GoPro HERO 9 - 12
  • BM060 + 2 аккумулятора для GoPro HERO 9 - 12
  • BM060 + 2 аккумулятора для GoPro HERO 9 - 12
  • BM060 + 2 аккумулятора для GoPro HERO 9 - 12
  • BM060 + 2 аккумулятора для GoPro HERO 9 - 12
  • BM060 + 2 аккумулятора для GoPro HERO 9 - 12
  • BM060 + 2 аккумулятора для GoPro HERO 9 - 12
  • BM060 + 2 аккумулятора для GoPro HERO 9 - 12
  • BM060 + 2 аккумулятора для GoPro HERO 9 - 12
  • BM060 + 2 аккумулятора для GoPro HERO 9 - 12
  • BM060 + 2 аккумулятора для GoPro HERO 9 - 12
Код товара:УТ-00084116
Артикул:BM060BT101-2BM

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Зарядное устройство на 3 аккумулятора для экшн-камер GoPro HERO с 9 по 12. Совместимо как с оригинальными батареями GoPro ADBAT-011, так и с аккумуляторами Kingma (в комплекте идет 2 штуки). Устройство работает с питанием по USB, что удобно в дороге: можно заряжать от универсальных USB аккумуляторов, автомобильных зарядных устройств, гнезд USB в автомобилях и общественном транспорте. На тыльной стороне корпуса располагаются 2 гнезда, для кабеля USB Type C и для кабеля USB Micro B – можно использовать любое. Светодиодные индикаторы показывают статус зарядки. Предусмотрена многоуровневая защита от короткого замыкания, перегрева, избыточного заряда и так далее.

В комплекте 2 аккумулятора Kingma 9: напряжение 3.85В, емкость 1720 мАч (6.62 Втч). Они подходят для экшн-камер GoPro HERO с 9 по 12.

Сетевой адаптер не входит в комплект.

  • Модель зарядного устройства: BM060
  • Вход: 5В 2.1А
  • Зарядный ток: 4.4В 700 мА х 3
  • Размеры: 70 х 55 х 21.5 мм
  • Комплектация: зарядное устройство, USB кабель, 2 аккумулятора Kingma 9