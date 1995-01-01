Зарядное устройство на 3 аккумулятора для экшн-камер GoPro HERO с 9 по 12. Совместимо как с оригинальными батареями GoPro ADBAT-011, так и с аккумуляторами Kingma (в комплекте идет 2 штуки). Устройство работает с питанием по USB, что удобно в дороге: можно заряжать от универсальных USB аккумуляторов, автомобильных зарядных устройств, гнезд USB в автомобилях и общественном транспорте. На тыльной стороне корпуса располагаются 2 гнезда, для кабеля USB Type C и для кабеля USB Micro B – можно использовать любое. Светодиодные индикаторы показывают статус зарядки. Предусмотрена многоуровневая защита от короткого замыкания, перегрева, избыточного заряда и так далее.

В комплекте 2 аккумулятора Kingma 9: напряжение 3.85В, емкость 1720 мАч (6.62 Втч). Они подходят для экшн-камер GoPro HERO с 9 по 12.

Сетевой адаптер не входит в комплект.