Зарядное устройство Kingma BM058 + 2 аккумулятора NP-FW50 (1080 мАч)
Код товара:УТ-00087718
Артикул:BM058FW50-2BM
Товар не найден
Описание
Зарядное устройство для 2 аккумуляторов Sony NP-FW50. Полная зарядка 2 батарей занимает приблизительно 2.5 часа, по одиночке батареи заряжаются быстрее: менее, чем за 2 часа. Работает от USB, что позволяет заряжать аккумуляторы не только дома, но и в дороге – где бы вы ни находились. ЖК дисплей сообщает процесс зарядки отдельно по каждому аккумулятору: 25% / 50% / 75% / 100%. Устройство компактное, не занимает много места в сумке. Имеется встроенная защита от повышенного напряжения / повышенной силы тока, короткого замыкания, избыточного заряда.
- Разъем: USB Type C
- Ток на вход: 5В 2А
- Ток на выход:
- 2 аккумулятора: 500 мА
- 1 аккумулятор: 700 мА
- Размер: 105.6 х 58.6 х 25 мм
Комплектация:
- Зарядное устройство
- Кабель USB-A / USB-C 60 см
- 2 аккумулятора Kingma NP-FW50 (1080 мАч)
- Инструкция
- Гарантийный талон
Совместимые камеры:
- Alpha a3000, a3500, a5000, a5100, a6000, a6100, a6300, a6400, a6500
- Alpha a7, a7R, a7S, a7 II, a7R II, a7S II
- Alpha ZV-E10
- NEX - все модели.
- SLT: A33, A35, A37, A55.
- Cyber-shot: DSC-RX10, DSC-RX10M2, DSC-RX10M3
- Камера-объектив: ILCE-QX1, ILCE-QX1L.