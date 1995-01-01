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Зарядное устройство Kingma BM058 + 2 аккумулятора NP-FW50 (1080 мАч)

  • BM058 + 2 аккумулятора NP-FW50 (1080 мАч)
  • BM058 + 2 аккумулятора NP-FW50 (1080 мАч)
  • BM058 + 2 аккумулятора NP-FW50 (1080 мАч)
  • BM058 + 2 аккумулятора NP-FW50 (1080 мАч)
  • BM058 + 2 аккумулятора NP-FW50 (1080 мАч)
  • BM058 + 2 аккумулятора NP-FW50 (1080 мАч)
  • BM058 + 2 аккумулятора NP-FW50 (1080 мАч)
  • BM058 + 2 аккумулятора NP-FW50 (1080 мАч)
  • BM058 + 2 аккумулятора NP-FW50 (1080 мАч)
  • BM058 + 2 аккумулятора NP-FW50 (1080 мАч)
  • BM058 + 2 аккумулятора NP-FW50 (1080 мАч)
  • BM058 + 2 аккумулятора NP-FW50 (1080 мАч)
  • BM058 + 2 аккумулятора NP-FW50 (1080 мАч)
  • BM058 + 2 аккумулятора NP-FW50 (1080 мАч)
  • BM058 + 2 аккумулятора NP-FW50 (1080 мАч)
  • BM058 + 2 аккумулятора NP-FW50 (1080 мАч)
  • BM058 + 2 аккумулятора NP-FW50 (1080 мАч)
  • BM058 + 2 аккумулятора NP-FW50 (1080 мАч)
  • BM058 + 2 аккумулятора NP-FW50 (1080 мАч)
  • BM058 + 2 аккумулятора NP-FW50 (1080 мАч)
  • BM058 + 2 аккумулятора NP-FW50 (1080 мАч)
  • BM058 + 2 аккумулятора NP-FW50 (1080 мАч)
  • BM058 + 2 аккумулятора NP-FW50 (1080 мАч)
  • BM058 + 2 аккумулятора NP-FW50 (1080 мАч)
  • BM058 + 2 аккумулятора NP-FW50 (1080 мАч)
  • BM058 + 2 аккумулятора NP-FW50 (1080 мАч)
  • BM058 + 2 аккумулятора NP-FW50 (1080 мАч)
  • BM058 + 2 аккумулятора NP-FW50 (1080 мАч)
  • BM058 + 2 аккумулятора NP-FW50 (1080 мАч)
  • BM058 + 2 аккумулятора NP-FW50 (1080 мАч)
  • BM058 + 2 аккумулятора NP-FW50 (1080 мАч)
Код товара:УТ-00087718
Артикул:BM058FW50-2BM

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Зарядное устройство для 2 аккумуляторов Sony NP-FW50. Полная зарядка 2 батарей занимает приблизительно 2.5 часа, по одиночке батареи заряжаются быстрее: менее, чем за 2 часа. Работает от USB, что позволяет заряжать аккумуляторы не только дома, но и в дороге – где бы вы ни находились. ЖК дисплей сообщает процесс зарядки отдельно по каждому аккумулятору: 25% / 50% / 75% / 100%. Устройство компактное, не занимает много места в сумке. Имеется встроенная защита от повышенного напряжения / повышенной силы тока, короткого замыкания, избыточного заряда.

  • Разъем: USB Type C
  • Ток на вход: 5В 2А
  • Ток на выход:
    • 2 аккумулятора: 500 мА
    • 1 аккумулятор: 700 мА
  • Размер: 105.6 х 58.6 х 25 мм

Комплектация:

  • Зарядное устройство
  • Кабель USB-A / USB-C 60 см
  • 2 аккумулятора Kingma NP-FW50 (1080 мАч)
  • Инструкция
  • Гарантийный талон

Совместимые камеры:

  • Alpha a3000, a3500, a5000, a5100, a6000, a6100, a6300, a6400, a6500
  • Alpha a7, a7R, a7S, a7 II, a7R II, a7S II
  • Alpha ZV-E10
  • NEX - все модели.
  • SLT: A33, A35, A37, A55.
  • Cyber-shot: DSC-RX10, DSC-RX10M2, DSC-RX10M3
  • Камера-объектив: ILCE-QX1, ILCE-QX1L.