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Кабель Kingma USB-C / USB-C, PD 100 Вт, 1.8 м, черный

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Код товара: УТ-00078413 Артикул: TCTC Код товара: УТ-00078413 Артикул: TCTC Разъем кабеля USB тип С Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Характеристики Разъем кабеля USB тип С Описание Кабель Kingma USB-C / USB-C предназначен для быстрой зарядки мобильных устройств, аксессуаров и ноутбуков: поддерживается мощность до 100 Вт (20В 5А) по технологии USB Power Delivery. Для этого кабель оснащен встроенным чипом E-Marker. Длина кабеля: 1.8 м, цвет: черный. Видео Наш обзор

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