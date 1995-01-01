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Кабель Kingma USB-C / USB-C, PD 100 Вт, 1.8 м, черный

  • USB-C / USB-C, PD 100 Вт, 1.8 м, черный
  • USB-C / USB-C, PD 100 Вт, 1,8 м, черный
  • USB-C / USB-C, PD 100 Вт, 1.8 м, черный
  • USB-C / USB-C, PD 100 Вт, 1,8 м, черный
  • USB-C / USB-C, PD 100 Вт, 1.8 м, черный
Код товара:УТ-00078413
Артикул:TCTC

Товар не найден

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Описание
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Описание

Кабель Kingma USB-C / USB-C предназначен для быстрой зарядки мобильных устройств, аксессуаров и ноутбуков: поддерживается мощность до 100 Вт (20В 5А) по технологии USB Power Delivery. Для этого кабель оснащен встроенным чипом E-Marker. Длина кабеля: 1.8 м, цвет: черный.