Кабель Kingma USB-C / USB-C предназначен для быстрой зарядки мобильных устройств, аксессуаров и ноутбуков: поддерживается мощность до 100 Вт (20В 5А) по технологии USB Power Delivery. Для этого кабель оснащен встроенным чипом E-Marker. Длина кабеля: 1.8 м, цвет: черный.
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