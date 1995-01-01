Аккумулятор Kingma IS360X4B для Insta360 X4, 2500 мАч

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Код товара: УТ-00078428 Артикул: IS360X4B Код товара: УТ-00078428 Артикул: IS360X4B Тип аксессуара Аккумулятор Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Тип аксессуара Тип аксессуара Аккумулятор Описание Литий-ионный аккумулятор для экшн-камеры Insta360 X4. Дополнительные аккумуляторы значительно облегчают активную съемку: поставьте 2 на зарядку в зарядное устройство BM066, чтобы подготовить замену, пока вы пользуетесь камерой. Напряжение 3.85В, емкость 2500 мАч (9.6 Втч). Размеры: 64 х 40 х 15 мм. Видео Наш обзор

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