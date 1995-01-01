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Аккумулятор Kingma IS360X4B для Insta360 X4, 2500 мАч

  • IS360X4B для Insta360 X4, 2500 мАч
  • IS360X4B для Insta360 X4, 2500 мАч
  • IS360X4B для Insta360 X4, 2500 мАч
  • IS360X4B для Insta360 X4, 2500 мАч
  • IS360X4B для Insta360 X4, 2500 мАч
  • IS360X4B для Insta360 X4, 2500 мАч
  • IS360X4B для Insta360 X4, 2500 мАч
  • IS360X4B для Insta360 X4, 2500 мАч
  • IS360X4B для Insta360 X4, 2500 мАч
  • IS360X4B для Insta360 X4, 2500 мАч
  • IS360X4B для Insta360 X4, 2500 мАч
Код товара:УТ-00078428
Артикул:IS360X4B

Товар не найден

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Описание
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Описание

Литий-ионный аккумулятор для экшн-камеры Insta360 X4. Дополнительные аккумуляторы значительно облегчают активную съемку: поставьте 2 на зарядку в зарядное устройство BM066, чтобы подготовить замену, пока вы пользуетесь камерой. Напряжение 3.85В, емкость 2500 мАч (9.6 Втч). Размеры: 64 х 40 х 15 мм.