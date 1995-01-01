Аккумулятор Kingma Enduro Battery для GoPro Hero 13, 2000 мАч

<









>





Код товара: УТ-00084114 Артикул: AHDBT-1301H Код товара: УТ-00084114 Артикул: AHDBT-1301H Тип аксессуара Аккумулятор Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Тип аксессуара Тип аксессуара Аккумулятор Описание Литий-полимерный аккумулятор Kingma Enduro Battery для экшн-камеры GoPro HERO 13. Напряжение 3.89 В, емкость 2000 мАч (7.78 Втч). Видео Наш обзор

Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.