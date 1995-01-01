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Аккумулятор Kingma Enduro Battery для GoPro Hero 13, 2000 мАч

  • Enduro Battery для GoPro Hero 13, 2000 мАч
  • Enduro Battery для GoPro Hero 13, 2000 мАч
  • Enduro Battery для GoPro Hero 13, 2000 мАч
  • Enduro Battery для GoPro Hero 13, 2000 мАч
  • Enduro Battery для GoPro Hero 13, 2000 мАч
  • Enduro Battery для GoPro Hero 13, 2000 мАч
  • Enduro Battery для GoPro Hero 13, 2000 мАч
Код товара:УТ-00084114
Артикул:AHDBT-1301H

Товар не найден

Характеристики
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Описание

Литий-полимерный аккумулятор Kingma Enduro Battery для экшн-камеры GoPro HERO 13. Напряжение 3.89 В, емкость 2000 мАч (7.78 Втч).