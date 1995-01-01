Литий-полимерный аккумулятор для экшн-камеры GoPro HERO 13. Напряжение 3.89 В, емкость 1900 мАч (7.4 Втч). Размеры 40.65 х 33.4 х 13.2 мм.
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