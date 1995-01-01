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Адаптер питания Kingma F2-BP, с V-Mount на 2 x NP-F аккумулятора

  • F2-BP, с V-Mount на 2 x NP-F аккумулятора
  • F2-BP, с V-Mount на 2 x NP-F аккумулятора
  • F2-BP, с V-Mount на 2 x NP-F аккумулятора
  • F2-BP, с V-Mount на 2 x NP-F аккумулятора
  • F2-BP, с V-Mount на 2 x NP-F аккумулятора
  • F2-BP, с V-Mount на 2 x NP-F аккумулятора
  • F2-BP, с V-Mount на 2 x NP-F аккумулятора
  • F2-BP, с V-Mount на 2 x NP-F аккумулятора
  • F2-BP, с V-Mount на 2 x NP-F аккумулятора
  • F2-BP, с V-Mount на 2 x NP-F аккумулятора
  • F2-BP, с V-Mount на 2 x NP-F аккумулятора
Код товара:УТ-00063622
Артикул:F2-BP

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Адаптер питания Kingma F2-BP позволяет использовать пару аккумуляторов типа NP-F вместо 1 батареи типа V-Mount. Адаптер оснащен 2 выходами питания: стандартным V-Lock и боковым выходом D-Tap. Выходной ток: 13-16.8 В 8 А (макс.), у выхода D-Tap ограничение по мощности: 50 Вт. Светодиодный индикатор, расположенный на боковой панели, позволяет уточнить оставшийся уровень заряда: 100%, 75%, 50% или 25%. Адаптер работает только на выход, он не может использоваться в качестве зарядного устройства для NP-F батарей.

  • Материалы: огнестойкий поликарбонат
  • Размеры: 151 х 96 х 22 мм
  • Вес: 130 г