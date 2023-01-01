Адаптер питания Kingma F2-BP, с V-Mount на 2 x NP-F аккумулятора
Код товара : УТ-00063622
Артикул : F2-BP
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Гарантия производителя 6 месяцев
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Характеристики
Прочие характеристики
Вес (брутто), г
0.016
Описание
Адаптер питания Kingma F2-BP позволяет использовать пару аккумуляторов типа NP-F вместо 1 батареи типа V-Mount. Адаптер оснащен 2 выходами питания: стандартным V-Lock и боковым выходом D-Tap. Выходной ток: 13-16.8 В 8 А (макс.), у выхода D-Tap ограничение по мощности: 50 Вт. Светодиодный индикатор, расположенный на боковой панели, позволяет уточнить оставшийся уровень заряда: 100%, 75%, 50% или 25%. Адаптер работает только на выход, он не может использоваться в качестве зарядного устройства для NP-F батарей.
- Материалы: огнестойкий поликарбонат
- Размеры: 151 х 96 х 22 мм
- Вес: 130 г