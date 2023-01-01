Аккумулятор Kingma KM-EN-EL25 – аналог оригинальной литий-ионной аккумуляторной батареи Nikon EN-EL25. Емкость 1200 мАч (8.5 Втч), напряжение 7.6 В. В комплекте также идет герметичный кейс, защищающий от пыли и влаги. Внутри кейса предусмотрены крепления для карт памяти SD и microSD.