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Аккумулятор Kingma EN-EL25, с защитным кейсом, 1350 мАч

  • EN-EL25, с защитным кейсом, аналог Nikon EN-EL25, 1200mAh
  • EN-EL25, с защитным кейсом, аналог Nikon EN-EL25, 1200mAh
  • EN-EL25, с защитным кейсом, аналог Nikon EN-EL25, 1200mAh
  • EN-EL25, с защитным кейсом, аналог Nikon EN-EL25, 1200mAh
  • EN-EL25, с защитным кейсом, аналог Nikon EN-EL25, 1200mAh
  • EN-EL25, с защитным кейсом, аналог Nikon EN-EL25, 1200mAh
  • EN-EL25, с защитным кейсом, аналог Nikon EN-EL25, 1200mAh
Код товара:УТ-00067664
Артикул:KM-EN-EL25

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Аккумулятор Kingma K-ENEL25 – аналог оригинальной литий-ионной аккумуляторной батареи Nikon EN-EL25. Емкость 1350 мАч (10.26 Втч), напряжение 7.6 В. В комплекте также идет герметичный кейс, защищающий от пыли и влаги. Внутри кейса предусмотрены крепления для карт памяти SD и microSD.

Совместимые камеры: Nikon Z30, Z50, Z50 II, Z fc.