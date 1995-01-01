Аккумулятор Kingma EN-EL25, с защитным кейсом, 1350 мАч
Код товара:УТ-00067664
Артикул:KM-EN-EL25
Товар не найден
Характеристики
Область примененияПитание
Тип аксессуараАккумулятор
Описание
Аккумулятор Kingma K-ENEL25 – аналог оригинальной литий-ионной аккумуляторной батареи Nikon EN-EL25. Емкость 1350 мАч (10.26 Втч), напряжение 7.6 В. В комплекте также идет герметичный кейс, защищающий от пыли и влаги. Внутри кейса предусмотрены крепления для карт памяти SD и microSD.
Совместимые камеры: Nikon Z30, Z50, Z50 II, Z fc.