Аккумулятор Kingma EN-EL25, с защитным кейсом, 1350 мАч

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Код товара: УТ-00067664 Артикул: KM-EN-EL25 Код товара: УТ-00067664 Артикул: KM-EN-EL25 Область применения Питание Тип аксессуара Аккумулятор Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Характеристики Область применения Питание Тип аксессуара Аккумулятор Описание Аккумулятор Kingma K-ENEL25 – аналог оригинальной литий-ионной аккумуляторной батареи Nikon EN-EL25. Емкость 1350 мАч (10.26 Втч), напряжение 7.6 В. В комплекте также идет герметичный кейс, защищающий от пыли и влаги. Внутри кейса предусмотрены крепления для карт памяти SD и microSD. Совместимые камеры: Nikon Z30, Z50, Z50 II, Z fc. Видео Наш обзор

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