Аккумулятор Kingma EN-EL25, с защитным кейсом, 1200 мАч
Код товара : УТ-00067664
Артикул : KM-EN-EL25
3 690 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 6 месяцев
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Описание
Аккумулятор Kingma KM-EN-EL25 – аналог оригинальной литий-ионной аккумуляторной батареи Nikon EN-EL25. Емкость 1200 мАч (8.5 Втч), напряжение 7.6 В. В комплекте также идет герметичный кейс, защищающий от пыли и влаги. Внутри кейса предусмотрены крепления для карт памяти SD и microSD.
Совместимые камеры: Nikon Z30, Z50, Z fc.