Аккумулятор Kingma EN-EL15H – аналог оригинальных батарей Nikon EN-EL15 / EN-EL15a / EN-EL15b / EN-EL15c. В комплекте с аккумулятором идет герметичный защитный бокс с креплениями для карт памяти SD и microSD. Аккумулятор можно заряжать или разряжать в любой момент цикла нагрузки без развития эффекта памяти. Аккумулятор обладает встроенной защитой от избыточной зарядки, глубокого разряда, коротких замыканий и так далее.