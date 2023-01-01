Аккумулятор Kingma EN-EL15H, с защитным кейсом, 2400 мАч
Код товара : УТ-00067663
Артикул : KM-EN-EL15H
2 590 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 6 месяцев
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Описание
Аккумулятор Kingma EN-EL15H – аналог оригинальной батареи Nikon EN-EL15 / EN-EL15b / EN-EL15c. В комплекте с аккумулятором идет герметичный защитный бокс с креплениями для карт памяти SD и microSD. Аккумулятор можно заряжать или разряжать в любой момент цикла нагрузки без развития эффекта памяти. Аккумулятор обладает встроенной защитой от избыточной зарядки, глубокого разряда, коротких замыканий и так далее.
- Напряжение: 7.0 В
- Емкость: 2400 мАч
- Размер: 55.6x39.4x20 мм
Совместимые камеры:
- Nikon Z5, Z6, Z6 II, Z7, Z7 II, Z8
- Nikon D500, D610, D750, D780, D800, D810, D850
- Nikon D7000, D7100, D7200, D7500