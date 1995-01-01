Аккумулятор Kingma EN-EL15C с защитным кейсом, 2600 мАч
Код товара:УТ-00087696
Артикул:KM-EN-EL15C
Товар не найден
Характеристики
Область примененияПитание
Тип аксессуараАккумулятор
Описание
Аккумуляторная батарея Kingma EN-EL15C – аналог оригинального аккумулятора Nikon EN-EL15c. Емкость повышена до 2600 мАч, что обеспечивает дополнительное время для съемки. Напряжение стандартное: 7.2 В. Батарея обладает встроенной защитой от повышенного напряжения, глубокого разряда, короткого замыкания, перегрева и так далее. В комплекте также идет защитный герметичный кейс, который обеспечивает защиту от пыли и влаги. Внутри кейса предусмотрены крепления для 2 карт типа microSD и 1 SD карточки.
Декодированный чип обеспечивает полную совместимость с камерой и точно показывает уровень заряда.
Совместимые камеры:
- Nikon Z5, Z5 II, Z6, Z6 II, Z6 III, Z7, Z7 II, Z8
- Nikon Zf, ZR
- Nikon D500, D610, D750, D780, D800, D810, D850
- Nikon D7000, D7100, D7200, D7500
- другие камеры, использующие аккумулятор EN-EL15c или EN-EL15