Аккумуляторная батарея Kingma EN-EL15C – аналог оригинального аккумулятора Nikon EN-EL15c. Емкость повышена до 2600 мАч, что обеспечивает дополнительное время для съемки. Напряжение стандартное: 7.2 В. Батарея обладает встроенной защитой от повышенного напряжения, глубокого разряда, короткого замыкания, перегрева и так далее. В комплекте также идет защитный герметичный кейс, который обеспечивает защиту от пыли и влаги. Внутри кейса предусмотрены крепления для 2 карт типа microSD и 1 SD карточки.

Декодированный чип обеспечивает полную совместимость с камерой и точно показывает уровень заряда.

Совместимые камеры: