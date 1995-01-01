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Аккумулятор Kingma EN-EL15C с защитным кейсом, 2600 мАч

  • EN-EL15C с защитным кейсом, 2600 мАч
  • EN-EL15C с защитным кейсом, 2600 мАч
  • EN-EL15C с защитным кейсом, 2600 мАч
  • EN-EL15C с защитным кейсом, 2600 мАч
  • EN-EL15C с защитным кейсом, 2600 мАч
  • EN-EL15C с защитным кейсом, 2600 мАч
  • EN-EL15C с защитным кейсом, 2600 мАч
  • EN-EL15C с защитным кейсом, 2600 мАч
  • EN-EL15C с защитным кейсом, 2600 мАч
  • EN-EL15C с защитным кейсом, 2600 мАч
  • EN-EL15C с защитным кейсом, 2600 мАч
  • EN-EL15C с защитным кейсом, 2600 мАч
  • EN-EL15C с защитным кейсом, 2600 мАч
  • EN-EL15C с защитным кейсом, 2600 мАч
  • EN-EL15C с защитным кейсом, 2600 мАч
  • EN-EL15C с защитным кейсом, 2600 мАч
  • EN-EL15C с защитным кейсом, 2600 мАч
  • EN-EL15C с защитным кейсом, 2600 мАч
  • EN-EL15C с защитным кейсом, 2600 мАч
Код товара:УТ-00087696
Артикул:KM-EN-EL15C

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Аккумуляторная батарея Kingma EN-EL15C – аналог оригинального аккумулятора Nikon EN-EL15c. Емкость повышена до 2600 мАч, что обеспечивает дополнительное время для съемки. Напряжение стандартное: 7.2 В. Батарея обладает встроенной защитой от повышенного напряжения, глубокого разряда, короткого замыкания, перегрева и так далее. В комплекте также идет защитный герметичный кейс, который обеспечивает защиту от пыли и влаги. Внутри кейса предусмотрены крепления для 2 карт типа microSD и 1 SD карточки.

Декодированный чип обеспечивает полную совместимость с камерой и точно показывает уровень заряда.

Совместимые камеры:

  • Nikon Z5, Z5 II, Z6, Z6 II, Z6 III, Z7, Z7 II, Z8
  • Nikon Zf, ZR
  • Nikon D500, D610, D750, D780, D800, D810, D850
  • Nikon D7000, D7100, D7200, D7500
  • другие камеры, использующие аккумулятор EN-EL15c или EN-EL15