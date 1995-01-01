Аккумулятор Kingma EN-EL15, с защитным кейсом, 1960 мАч

0 0 отзывов Код товара : УТ-00074412 Артикул : KM-EN-EL15

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Аккумулятор Kingma K-EN-EL15 – аналог оригинальной батареи Nikon EN-EL15. В комплекте с аккумулятором идет герметичный защитный бокс с креплениями для 1 картs памяти SD и 2 карт microSD. Аккумулятор можно заряжать или разряжать в любой момент цикла нагрузки без развития эффекта памяти. Аккумулятор обладает встроенной защитой от избыточной зарядки, глубокого разряда, коротких замыканий и так далее. Задать вопрос Предзаказ Заказать Заказать в 1 клик Задать вопрос

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Описание Аккумулятор Kingma K-EN-EL15 – аналог оригинальной батареи Nikon EN-EL15. В комплекте с аккумулятором идет герметичный защитный бокс с креплениями для 1 картs памяти SD и 2 карт microSD. Аккумулятор можно заряжать или разряжать в любой момент цикла нагрузки без развития эффекта памяти. Аккумулятор обладает встроенной защитой от избыточной зарядки, глубокого разряда, коротких замыканий и так далее. Напряжение: 7.0 В

Емкость: 1960 мАч

Размер: 55.6x39.4x20 мм Совместимые камеры: Nikon Z5, Z6, Z6 II, Z7, Z7 II, Z8

Nikon D500, D610, D750, D780, D800, D810, D850

Nikon D7000, D7100, D7200, D7500

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