Аккумулятор Kingma EN-EL15, с портом зарядки Type-C, 1960 мАч
Код товара:УТ-00067667
Артикул:KM-T-ENEL15
Товар не найден
Характеристики
Область примененияПитание
Тип аксессуараАккумулятор
Описание
Аккумулятор Kingma KM-T-ENEL15 – аналог оригинальных батарей Nikon EN-EL15 / EN-EL15a / EN-EL15b / EN-EL15c. Интересной особенностью данной модели является то, что ей не требуется зарядное устройство: достаточно просто подключить ее кабелем USB-C к любому USB-источнику. В комплекте с аккумулятором идет герметичный защитный бокс с креплениями для карт памяти SD и microSD, а также кабель для зарядки. Аккумулятор обладает встроенной защитой от избыточной зарядки, глубокого разряда, коротких замыканий и так далее.
Совместимые камеры:
- Nikon Z5, Z5 II, Z6, Z6 II, Z6 III, Z7, Z7 II, Z8
- Nikon Zf, ZR
- Nikon D500, D610, D750, D780, D800, D810, D850
- Nikon D7000, D7100, D7200, D7500
- другие камеры, использующие аккумулятор EN-EL15c или EN-EL15