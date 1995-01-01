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Аккумулятор Kingma EN-EL15, с портом зарядки Type-C, 1960 мАч

  • EN-EL15, с портом зарядки Type-C, аналог Nikon EN-EL15, 1960mAh
  • EN-EL15, с портом зарядки Type-C, аналог Nikon EN-EL15, 1960mAh
  • EN-EL15, с портом зарядки Type-C, аналог Nikon EN-EL15, 1960mAh
  • EN-EL15, с портом зарядки Type-C, аналог Nikon EN-EL15, 1960mAh
  • EN-EL15, с портом зарядки Type-C, аналог Nikon EN-EL15, 1960mAh
  • EN-EL15, с портом зарядки Type-C, аналог Nikon EN-EL15, 1960mAh
  • EN-EL15, с портом зарядки Type-C, аналог Nikon EN-EL15, 1960mAh
Код товара:УТ-00067667
Артикул:KM-T-ENEL15

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Аккумулятор Kingma KM-T-ENEL15 – аналог оригинальных батарей Nikon EN-EL15 / EN-EL15a / EN-EL15b / EN-EL15c. Интересной особенностью данной модели является то, что ей не требуется зарядное устройство: достаточно просто подключить ее кабелем USB-C к любому USB-источнику. В комплекте с аккумулятором идет герметичный защитный бокс с креплениями для карт памяти SD и microSD, а также кабель для зарядки. Аккумулятор обладает встроенной защитой от избыточной зарядки, глубокого разряда, коротких замыканий и так далее.

Совместимые камеры:

  • Nikon Z5, Z5 II, Z6, Z6 II, Z6 III, Z7, Z7 II, Z8
  • Nikon Zf, ZR
  • Nikon D500, D610, D750, D780, D800, D810, D850
  • Nikon D7000, D7100, D7200, D7500
  • другие камеры, использующие аккумулятор EN-EL15c или EN-EL15