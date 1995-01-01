Аккумулятор Kingma KM-T-ENEL15 – аналог оригинальных батарей Nikon EN-EL15 / EN-EL15a / EN-EL15b / EN-EL15c. Интересной особенностью данной модели является то, что ей не требуется зарядное устройство: достаточно просто подключить ее кабелем USB-C к любому USB-источнику. В комплекте с аккумулятором идет герметичный защитный бокс с креплениями для карт памяти SD и microSD, а также кабель для зарядки. Аккумулятор обладает встроенной защитой от избыточной зарядки, глубокого разряда, коротких замыканий и так далее.

Совместимые камеры: