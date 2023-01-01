Аккумулятор Kingma EN-EL15, с портом зарядки Type-C, 1960 мАч
Код товара : УТ-00067667
Артикул : KM-T-ENEL15
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 6 месяцев
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Описание
Аккумулятор Kingma KM-T-ENEL15 – аналог оригинальных батарей Nikon EN-EL15 / EN-EL15a / EN-EL15b / EN-EL15c. Интересной особенностью данной модели является то, что ей не требуется зарядное устройство: достаточно просто подключить ее кабелем USB-C к любому USB-источнику. В комплекте с аккумулятором идет герметичный защитный бокс с креплениями для карт памяти SD и microSD, а также кабель для зарядки. Аккумулятор обладает встроенной защитой от избыточной зарядки, глубокого разряда, коротких замыканий и так далее.
Совместимые камеры:
- Nikon Z5, Z6, Z6 II, Z7, Z7 II, Z8
- Nikon D500, D610, D750, D780, D800, D810, D850
- Nikon D7000, D7100, D7200, D7500