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Адаптер питания Kingma DR-FZ100 + сетевой адаптер

  • DR-FZ100 + сетевой адаптер
  • DR-FZ100 + сетевой адаптер
  • DR-FZ100 + сетевой адаптер
  • DR-FZ100 + сетевой адаптер
  • DR-FZ100 + сетевой адаптер
  • DR-FZ100 + сетевой адаптер
  • DR-FZ100 + сетевой адаптер
Код товара:УТ-00063588
Артикул:DR-FZ100-AEU Kit

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Адаптер питания («каплер») Kingma DR-FZ100 устанавливается в батарейный отсек камеры вместо аккумулятора Sony NP-FZ100. Затем он подключается к сетевому или батарейному адаптеру: штекер 5.5х2.1 мм (DC 5521 «папа»). В комплекте идет сетевой адаптер Kingma, каплер также можно использовать с системой питания Tether Tools ONsite Relay, батарейными площадками Kingma, Smallrig и так далее. Использование каплера позволяет снимать фото или видео практически без ограничения по времени, а также снижает нагрев камеры при длительной съемке.

Благодаря встроенному чипу при подаче питания камера распознает каплер как полностью заряженный аккумулятор.

Сетевой адаптер экранирован от излучения электромагнитных волн и обладает всеми необходимыми механизмами защиты: от короткого замыкания, повышенного напряжения, повышенной силы тока. Он имеет сертификацию CE, FCC, RoHS и полностью безопасен для использования.

Порядок подключения:

  1. установите каплер в батарейный отсек камеры, пропустив кабель через специальную прорезь
  2. закройте дверцу отсека
  3. включите адаптер в сеть
  4. включите камеру

Характеристики каплера

  • Входной ток: постоянный, 7-8.4 В, 2 А
  • Выходной ток: постоянный, 6-8.4 В
  • Длина кабеля: 50 см (растягивается до 150 см)

Характеристики сетевого адаптера

  • Входной ток: переменный, 100-240 В, 1 А
  • Выходной ток: постоянный, 8.4 В 3 А
  • Длина кабеля вместе с корпусом адаптера: 2.4 м

Совместимые камеры:

  • Sony Alpha a9, a9 II, a1
  • Sony Alpha a7R III, a7R IV, a7R V
  • Sony Alpha a7 III, a7 IV, a7C
  • Sony Alpha a7S III
  • Sony Alpha a6600
  • Sony FX3, FX30