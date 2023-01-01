Адаптер питания («каплер») Kingma DR-FZ100 устанавливается в батарейный отсек камеры вместо аккумулятора Sony NP-FZ100. Затем он подключается к сетевому или батарейному адаптеру: штекер 5.5х2.1 мм (DC 5521 «папа»). Можно использовать сетевой адаптер Kingma, систему питания Tether Tools ONsite Relay, батарейные площадки Kingma, Smallrig и так далее. Использование каплера позволяет снимать фото или видео практически без ограничения по времени, а также снижает нагрев камеры при длительной съемке.