Адаптер питания Kingma DR-ENEL25 + сетевой адаптер
Код товара : УТ-00063573
Артикул : DR-ENEL25-AEU Kit
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Гарантия производителя 6 месяцев
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.312
Описание
Адаптер питания («каплер») Kingma DR-ENEL25 устанавливается в батарейный отсек камеры вместо аккумулятора вместо аккумуляторов Nikon EN-EL25. Затем он подключается к сетевому адаптеру: штекер 5.5х2.1 мм (DC 5521 «папа»). В комплекте идет сетевой адаптер Kingma, каплер также можно использовать с системой питания Tether Tools ONsite Relay, батарейными площадками Kingma, Smallrig и так далее. Использование каплера позволяет снимать фото или видео практически без ограничения по времени, а также снижает нагрев камеры при длительной съемке.
Благодаря встроенному чипу при подаче питания камера распознает каплер как полностью заряженный аккумулятор.
Сетевой адаптер экранирован от излучения электромагнитных волн и обладает всеми необходимыми механизмами защиты: от короткого замыкания, повышенного напряжения, повышенной силы тока. Он имеет сертификацию CE, FCC, RoHS и полностью безопасен для использования.
Порядок подключения:
- установите каплер в батарейный отсек камеры, пропустив кабель через специальную прорезь
- закройте дверцу отсека
- включите адаптер в сеть
- включите камеру
Характеристики каплера
- Входной ток: постоянный, 7-8.4 В, 2 А
- Выходной ток: постоянный, 6-8.4 В
- Длина кабеля: 50 см (растягивается до 150 см)
Характеристики сетевого адаптера
- Входной ток: переменный, 100-240 В, 1 А
- Выходной ток: постоянный, 8.4 В 3 А
- Длина кабеля вместе с корпусом адаптера: 2.4 м
Совместимость
- Nikon Z fc, Z30, Z50
- другие камеры, использующие аккумулятор EN-EL25