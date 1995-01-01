Описание

Комплект Kingma DR-ENEL25 PB Kit состоит из адаптера питания («каплера»), батарейной площадки и аккумулятора высокой емкости NP-F980D. Каплер устанавливается в батарейный отсек камеры вместо аккумулятора Nikon EN-EL25. Затем он подключается к батарейной площадке, которую можно установить в башмак камеры или в резьбовое гнездо 1/4"-20. В комплект входит аккумулятор NP-F980D емкостью 10050 мАч, который позволяет увеличить время непрерывной съемки в несколько раз (по сравнению со штатным аккумулятором Nikon).

Батарейная площадка также оснащена выходом USB 5В 2.1А, который можно использовать для зарядки камеры или аксессуаров.

Благодаря встроенному чипу при подаче питания камера распознает каплер как полностью заряженный аккумулятор. Каплер оснащен встроенной защитой от короткого замыкания, превышения напряжения или силы тока, перегрева.

Характеристики

Размеры аккумулятора: 73.8 х 71 х 39 мм

Вес аккумулятора: 325 г

Размеры площадки: 95 х 50 х 21.5 мм

Вес площадки: 100 г

Длина кабеля: 50 см (в растянутом состоянии: 150 см)

Выходной ток: 7.2 - 8.4В 2А (макс)

Выходной ток USB: 5В 2.1А

Совместимость