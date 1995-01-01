Адаптер питания («каплер») Kingma DR-ENEL25 устанавливается в батарейный отсек камеры вместо аккумулятора вместо аккумуляторов Nikon EN-EL25. Затем он подключается к сетевому или батарейному адаптеру: штекер 5.5х2.1 мм (DC 5521 «папа»). Каплер также можно использовать с сетевым адаптером Kingma, системой питания Tether Tools ONsite Relay, батарейными площадками Kingma, Smallrig и так далее. Использование каплера позволяет снимать фото или видео практически без ограничения по времени, а также снижает нагрев камеры при длительной съемке.

Благодаря встроенному чипу при подаче питания камера распознает каплер как полностью заряженный аккумулятор.

Порядок подключения:

установите каплер в батарейный отсек камеры, пропустив кабель через специальную прорезь закройте дверцу отсека подключите каплер к сетевому или батарейному адаптеру включите камеру

Характеристики каплера

Входной ток: постоянный, 7-8.4 В, 2 А

Выходной ток: постоянный, 6-8.4 В

6-8.4 В Длина кабеля: 50 см (растягивается до 150 см)

Совместимость