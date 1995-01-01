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Адаптер питания Kingma DR-ENEL25 вместо Nikon EN-EL25

  • DR-ENEL25 вместо Nikon EN-EL25
  • DR-ENEL25 вместо Nikon EN-EL25
  • DR-ENEL25 вместо Nikon EN-EL25
Код товара:УТ-00063570
Артикул:DR-ENEL25

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Адаптер питания («каплер») Kingma DR-ENEL25 устанавливается в батарейный отсек камеры вместо аккумулятора вместо аккумуляторов Nikon EN-EL25. Затем он подключается к сетевому или батарейному адаптеру: штекер 5.5х2.1 мм (DC 5521 «папа»). Каплер также можно использовать с сетевым адаптером Kingma, системой питания Tether Tools ONsite Relay, батарейными площадками Kingma, Smallrig и так далее. Использование каплера позволяет снимать фото или видео практически без ограничения по времени, а также снижает нагрев камеры при длительной съемке.

Благодаря встроенному чипу при подаче питания камера распознает каплер как полностью заряженный аккумулятор.

Порядок подключения:

  1. установите каплер в батарейный отсек камеры, пропустив кабель через специальную прорезь
  2. закройте дверцу отсека
  3. подключите каплер к сетевому или батарейному адаптеру
  4. включите камеру

Характеристики каплера

  • Входной ток: постоянный, 7-8.4 В, 2 А
  • Выходной ток: постоянный, 6-8.4 В
  • Длина кабеля: 50 см (растягивается до 150 см)

Совместимость

  • Nikon Z fc, Z30, Z50
  • другие камеры, использующие аккумулятор EN-EL25