Адаптер питания Kingma DR-ENEL15 вместо Nikon EN-EL15
Код товара:УТ-00063565
Артикул:DR-ENEL15
Товар не найден
Характеристики
Область примененияПитание
Тип аксессуараКаплер (фальш-батарея)
Описание
Адаптер питания («каплер») Kingma DR-ENEL15 устанавливается в батарейный отсек камеры вместо аккумулятора вместо аккумуляторов Nikon EN-EL15, EN-EL15c. Затем он подключается к сетевому адаптеру: штекер 5.5х2.1 мм (DC 5521 «папа»). Можно использовать сетевой адаптер Kingma, систему питания Tether Tools ONsite Relay, батарейные площадки Kingma, Smallrig и так далее. Использование каплера позволяет снимать фото или видео практически без ограничения по времени, а также снижает нагрев камеры при длительной съемке.
Благодаря встроенному чипу при подаче питания камера распознает каплер как полностью заряженный аккумулятор.
Характеристики
- Входной ток: постоянный, 7-8.4 В, 2 А
- Выходной ток: постоянный, 6-8.4 В
- Длина кабеля: 50 см (растягивается до 150 см)
Совместимые камеры:
- Nikon Z5, Z5 II, Z6, Z6 II, Z6 III, Z7, Z7 II, Z8
- Nikon Zf, ZR
- Nikon D500, D610, D750, D780, D800, D810, D850
- Nikon D7000, D7100, D7200, D7500
- другие камеры, использующие аккумулятор EN-EL15c или EN-EL15