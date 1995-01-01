Адаптер питания Kingma DR-ENEL15 вместо Nikon EN-EL15

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Код товара: УТ-00063565 Артикул: DR-ENEL15 Код товара: УТ-00063565 Артикул: DR-ENEL15 Область применения Питание Тип аксессуара Каплер (фальш-батарея) Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Характеристики Область применения Питание Тип аксессуара Каплер (фальш-батарея) Описание Адаптер питания («каплер») Kingma DR-ENEL15 устанавливается в батарейный отсек камеры вместо аккумулятора вместо аккумуляторов Nikon EN-EL15, EN-EL15c. Затем он подключается к сетевому адаптеру: штекер 5.5х2.1 мм (DC 5521 «папа»). Можно использовать сетевой адаптер Kingma, систему питания Tether Tools ONsite Relay, батарейные площадки Kingma, Smallrig и так далее. Использование каплера позволяет снимать фото или видео практически без ограничения по времени, а также снижает нагрев камеры при длительной съемке. Благодаря встроенному чипу при подаче питания камера распознает каплер как полностью заряженный аккумулятор. Характеристики Входной ток: постоянный, 7-8.4 В, 2 А

Выходной ток: постоянный, 6-8.4 В

6-8.4 В Длина кабеля: 50 см (растягивается до 150 см) Совместимые камеры: Nikon Z5, Z5 II, Z6, Z6 II, Z6 III, Z7, Z7 II, Z8

Nikon Zf, ZR

Nikon D500, D610, D750, D780, D800, D810, D850

Nikon D7000, D7100, D7200, D7500

другие камеры, использующие аккумулятор EN-EL15c или EN-EL15 Видео Наш обзор

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