Адаптер питания Kingma DP-ENEL15, D-Tap, вместо Nikon EN-EL15
Код товара : УТ-00063599
Артикул : DP-ENEL15
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Гарантия производителя 6 месяцев
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.073
Описание
Адаптер питания («каплер») Kingma DP-ENEL15 устанавливается в батарейный отсек камеры вместо аккумулятора Nikon EN-EL15. Затем он подключается к разъему питания D-Tap (обычно присутствует на аккумуляторах типа V-Mount, Gold Mount). Использование каплера значительно продлевает время съемки, а также снижает нагрев камеры при длительном использовании. Благодаря встроенному чипу при подаче питания камера распознает каплер как полностью заряженный аккумулятор.
Характеристики
- Входной ток: постоянный, 14.4 - 16.8 В
- Выходной ток: постоянный, 7.2 - 8.4 В, 3 А (макс.)
- Длина кабеля: 50 см (120 см в растянутом состоянии)
Совместимость
- Nikon Z5, Z6, Z6 II, Z7, Z7 II
- Nikon D500, D610, D750, D780, D800, D810, D850
- Nikon D7000, D7100, D7200, D7500
- другие камеры, использующие аккумулятор EN-EL15c или EN-EL15