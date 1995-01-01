Адаптер питания Kingma DP-ENEL15, D-Tap, вместо Nikon EN-EL15

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Код товара: УТ-00063599 Артикул: DP-ENEL15 Код товара: УТ-00063599 Артикул: DP-ENEL15 Область применения Питание Тип аксессуара Каплер (фальш-батарея) Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Характеристики Область применения Питание Тип аксессуара Каплер (фальш-батарея) Описание Адаптер питания («каплер») Kingma DP-ENEL15 устанавливается в батарейный отсек камеры вместо аккумулятора Nikon EN-EL15. Затем он подключается к разъему питания D-Tap (обычно присутствует на аккумуляторах типа V-Mount, Gold Mount). Использование каплера значительно продлевает время съемки, а также снижает нагрев камеры при длительном использовании. Благодаря встроенному чипу при подаче питания камера распознает каплер как полностью заряженный аккумулятор. Характеристики Входной ток: постоянный, 14.4 - 16.8 В

Выходной ток: постоянный, 7.2 - 8.4 В, 3 А (макс.)

Длина кабеля: 50 см (120 см в растянутом состоянии) Совместимость Nikon Z5, Z6, Z6 II, Z7, Z7 II

Nikon D500, D610, D750, D780, D800, D810, D850

Nikon D7000, D7100, D7200, D7500

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