Kingma CFexpress B — USB 3.1 - это компактный и надежный карт-ридер, который позволяет быстро и удобно считывать и записывать данные с карт памяти разных форматов. Этот карт-ридер имеет высокую скорость передачи данных, что позволяет быстро загружать большие объемы данных на компьютер или ноутбук.