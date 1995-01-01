Карт-ридер Kingma CFexpress Type B, USB 3.1

<





>

Код товара: УТ-00067651 Артикул: BMU021 Код товара: УТ-00067651 Артикул: BMU021 Чтение карт памяти CFexpress Type B Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Характеристики Чтение карт памяти CFexpress Type B Описание Kingma BMU021 – это устройство для чтения и записи карт памяти стандарта CFexpress Type B. Благодаря поддержке USB 3.1 (5 Гбит/с) передача данных осуществляется очень быстро. В комплекте идет 2 кабеля, с USB-C и USB-A коннекторами, поэтому вы сможете подключиться к любым устройствам: стационарным ПК, мини-ПК, моноблокам, ноутбукам и так далее. Видео Наш обзор

Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.