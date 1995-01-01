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Карт-ридер Kingma CFexpress Type B, USB 3.1

  • CFexpress B - USB 3.1
  • CFexpress B - USB 3.1
  • CFexpress B - USB 3.1
Код товара:УТ-00067651
Артикул:BMU021

Товар не найден

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Описание
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Описание

Kingma BMU021 – это устройство для чтения и записи карт памяти стандарта CFexpress Type B. Благодаря поддержке USB 3.1 (5 Гбит/с) передача данных осуществляется очень быстро. В комплекте идет 2 кабеля, с USB-C и USB-A коннекторами, поэтому вы сможете подключиться к любым устройствам: стационарным ПК, мини-ПК, моноблокам, ноутбукам и так далее.