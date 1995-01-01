Аккумулятор Kingma BP-300W, V-Mount, 21000 мАч
Код товара : УТ-00063617
Артикул : BP-300W
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Гарантия производителя 6 месяцев
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Описание
Литий-ионный аккумулятор типа V-mount. Напряжение 14.8В, емкость 21000 мАч (300 Втч), сила тока 7А (макс). Используется для питания профессиональных видео- и кинокамер, светодиодных осветителей, а также в составе сборок (ригов) для питания беззеркальных камер и различных навесных аксессуаров. Сбоку на корпусе расположены разъемы D-Tap (14.8В 7A, вход / выход) и USB-A (5В 2.4А, только выход). Для проверки уровня заряда сбоку расположена кнопка и 4 светодиодных индикатора. Контакты разъемов V-Mount и D-Tap выполнены из чистой меди для лучшей электропроводимости. Аккумулятор имеет встроенную защиту от перегрева, короткого замыкания, скачков напряжения, глубокого разряда и избыточного заряда.
Характеристики:
- Ёмкость аккумулятора: 21000 мАч / 300 Втч
- Напряжение: 14.8 В
- Выход BP (контакты V-Mount): 14.8В 7А (макс)
- Выход D-Tap: 14.8В 7А (макс)
- Выход USB-А: 5В 2.4 (макс).
- Размеры: 146 х 97 х 78.5 мм
- Материал корпуса: АБС пластик + негорючий поликарбонат
- Вес: 1600 г
Обратите внимание: литиевые аккумуляторы емкостью свыше 160 Втч не допускаются к провозу авиатранспортом.