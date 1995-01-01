Литий-ионный аккумулятор с монтажной системой V-Mount, разработанный специально для удовлетворения потребностей профессиональной техники. Изготовленный с использованием передовых технологий, аккумулятор оснащен контактами, выполненными из высококачественной меди. Такой выбор материала обеспечивает не только прочное соединение, но и повышенную эффективность работы аккумулятора. Внешний корпус аккумулятора выполнен из жаростойкого АБС пластика, что гарантирует долгий срок службы и надежную защиту внутренних компонентов.

Особенной чертой данного аккумулятора является встроенный индикатор уровня заряда, который обеспечивает удобный контроль за оставшейся энергией. Необходимо лишь взглянуть на корпус аккумулятора, чтобы оперативно определить, когда потребуется подзарядка, также на корпусе присутствует кнопка включения. Аккумулятор обеспечивает стабильную и надежную работу камеры в течение длительного времени, что особенно важно при съемке в условиях высокой нагрузки.

Характеристики: