Штатив Kingma BMU019 с гибкими ногами, до 2 кг (уцененный)
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Характеристики
Описание
Мини-штатив с гибкими ногами Kingma BMU019 хорошо подойдет для компактных и беззеркальных камер, экшн-камер, телефонов и аксессуаров (фотовспышки, светодиодные осветители). Гибкие ножки позволяют зафиксировать камеру на различных ограждениях, ветках, перилах, поручнях, шестах и так далее. Прорезиненная поверхность обеспечивает эффективное сцепление с поверхностью, а шаровая головка дает возможность отрегулировать положение оборудования. Штатив также можно использовать в качестве короткой палки для селфи.
Верхняя площадка несъемная, однако может быстро трансформироваться в держатель для телефона шириной от 65 до 95 мм. В этом случае также можно воспользоваться холодным башмаком для крепления таких аксессуаров как внешний микрофон или компактный осветитель. Сбоку на центральной крестовине имеется гнездо 1/4"-20, в которое можно установить еще 1 аксессуар – через кронштейн типа Magic Arm (кронштейны продаются отдельно).
Характеристики
- Головка: есть, шаровая
- Пузырьковый уровень: нет
- Количество секций: 1
- Площадка: несъемная площадка с винтом 1/4", которая трансформируется в держатель для телефона
- Максимальная нагрузка: 2 кг
- Минимальная высота: 13 см
- Максимальная высота: 29 см
- Вес: 300 г
- Страна производства: Китай