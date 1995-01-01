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Штатив Kingma BMU019 с гибкими ногами, до 2 кг

  • BMU019 с гибкими ногами, до 2 кг
  • BMU019 с гибкими ногами, до 2 кг
  • BMU019 с гибкими ногами, до 2 кг
  • BMU019 с гибкими ногами, до 2 кг
  • BMU019 с гибкими ногами, до 2 кг
  • BMU019 с гибкими ногами, до 2 кг
  • BMU019 с гибкими ногами, до 2 кг
  • BMU019 с гибкими ногами, до 2 кг
  • BMU019 с гибкими ногами, до 2 кг
  • BMU019 с гибкими ногами, до 2 кг
  • BMU019 с гибкими ногами, до 2 кг
Код товара:УТ-00078426
Артикул:BMU019

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Мини-штатив с гибкими ногами Kingma BMU019 хорошо подойдет для компактных и беззеркальных камер, экшн-камер, телефонов и аксессуаров (фотовспышки, светодиодные осветители). Гибкие ножки позволяют зафиксировать камеру на различных ограждениях, ветках, перилах, поручнях, шестах и так далее. Прорезиненная поверхность обеспечивает эффективное сцепление с поверхностью, а шаровая головка дает возможность отрегулировать положение оборудования. Штатив также можно использовать в качестве короткой палки для селфи.

Верхняя площадка несъемная, однако может быстро трансформироваться в держатель для телефона шириной от 65 до 95 мм. В этом случае также можно воспользоваться холодным башмаком для крепления таких аксессуаров как внешний микрофон или компактный осветитель. Сбоку на центральной крестовине имеется гнездо 1/4"-20, в которое можно установить еще 1 аксессуар – через кронштейн типа Magic Arm (кронштейны продаются отдельно).

Характеристики

  • Головка: есть, шаровая
  • Пузырьковый уровень: нет
  • Количество секций: 1
  • Площадка: несъемная площадка с винтом 1/4", которая трансформируется в держатель для телефона
  • Максимальная нагрузка: 2 кг
  • Минимальная высота: 13 см
  • Максимальная высота: 29 см
  • Вес: 300 г
  • Страна производства: Китай