Описание

USB хаб Kingma BMU016 отлично подойдет для владельцев ноутбуков: она позволяет расширить возможности по подключению внешних устройств, используя всего лишь один порт USB-C 3.0 5 Гбит/с (или выше). На станции расположено 3 порта USB 3.0 Type А, 1 порт USB 3.0 Type C, сквозной порт для зарядного устройства USB Type C (USB Power Delivery до 87 Вт) и выход HDMI 1.4 Type A (UHD 4K 30 Гц или Full HD 60 Гц). Данный хаб также можно использовать со смартфонами и планшетами, поддерживающими функцию USB OTG (поддержка HDMI передачи в этом случае не гарантируется, зависит от конкретного устройства).

Поддерживается одновременное подключение нескольких устройств: к примеру, вы можете сразу подключить сетевой адаптер для зарядки вашего ноутбука, внешний жесткий диск или флешку, мышку и внешний монитор. Благодаря соответствию стандарту USB 3.0 5 Гбит/с обмен данными с внешними накопителями происходит очень быстро. Устройство работает прямо из коробки, установка драйверов не требуется.