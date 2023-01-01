Карт-ридер Kingma BMU012, хаб 7 в 1, USB Type-C
Код товара : УТ-00070093
Артикул : BMU012
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Гарантия производителя 6 месяцев
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Описание
Карт-ридер и хаб 7 в 1 Kingma BMU012 это многофункциональное устройство с большим выбором интерфейсов, с подключением USB Type-C. Функциональность заключается в том , что подключив его к одному порту на вашем ноутбуке, стационарном ПК или другом оборудовании, будет возможно использовать целых 7 свободных портов для самых разных видов интерфейса. Благодаря его компактности и легкости его можно носить с собой. А учитывая разнообразие прилагаемых интерфейсов пользоваться данным картридером будет еще удобнее. Также в девайсе присутствует возможностью сквозного питания ноутбука.
Характеристики:
Входной интерфейс: USB Type-C
Выходной интерфейс:
- USB Type-C
- HDMI
- USB 3.0
- USB 2.0 (2 порта)
- TF
- SD
Особенности:
- HDMI: 4K 30 Гц или 1080P 60 Гц
- Power Delivery: 87 Ватт
- Выход: 5 В 900 мАч
- Материал: Алюминиевый сплав
- Размеры: 110 x 40 x 12.6 мм
- USB C длина кабеля: 11 см
- Вес: 100 г