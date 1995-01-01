Карт-ридер и хаб 7 в 1 Kingma BMU012 это многофункциональное устройство с большим выбором интерфейсов, с подключением USB Type-C. Функциональность заключается в том , что подключив его к одному порту на вашем ноутбуке, стационарном ПК или другом оборудовании, будет возможно использовать целых 7 свободных портов для самых разных видов интерфейса. Благодаря его компактности и легкости его можно носить с собой. А учитывая разнообразие прилагаемых интерфейсов пользоваться данным картридером будет еще удобнее. Также в девайсе присутствует возможностью сквозного питания ноутбука.

Характеристики:

Входной интерфейс: USB Type-C

Выходной интерфейс:

USB Type-C

HDMI

USB 3.0

USB 2.0 (2 порта)

TF

SD

Особенности: