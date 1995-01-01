Товары

Фотоуслуги

Прокат

Сервис

Лекторий

Магазины
Доставка и оплата
Обратная связь
+7 (800) 555-01-02

Появились вопросы?

Мы постараемся ответить как можно скорее.
Тема вопроса*
Нажимая кнопку «Отправить вопрос» я даю: Согласие на обработку персональных данных.
Logo

Карт-ридер Kingma BMU012, хаб 7 в 1, USB Type-C

  • BMU012, хаб 7 в 1, USB Type-C
  • BMU012, хаб 7 в 1, USB Type-C
  • BMU012, хаб 7 в 1, USB Type-C
Код товара:УТ-00070093
Артикул:BMU012

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Карт-ридер и хаб 7 в 1 Kingma BMU012 это многофункциональное устройство с большим выбором интерфейсов, с подключением USB Type-C. Функциональность заключается в том , что подключив его к одному порту на вашем ноутбуке, стационарном ПК или другом оборудовании, будет возможно использовать целых 7 свободных портов для самых разных видов интерфейса. Благодаря его компактности и легкости его можно носить с собой. А учитывая разнообразие прилагаемых интерфейсов пользоваться данным картридером будет еще удобнее. Также в девайсе присутствует возможностью сквозного питания ноутбука.

Характеристики:

Входной интерфейс: USB Type-C

Выходной интерфейс:

  • USB Type-C
  • HDMI
  • USB 3.0
  • USB 2.0 (2 порта)
  • TF
  • SD

Особенности:

  • HDMI: 4K 30 Гц или 1080P 60 Гц
  • Power Delivery: 87 Ватт
  • Выход: 5 В 900 мАч
  • Материал: Алюминиевый сплав
  • Размеры: 110 x 40 x 12.6 мм
  • USB C длина кабеля: 11 см
  • Вес: 100 г