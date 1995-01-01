Описание

Компактный карт-ридер Kingma BMU008 предназначен для самых распространенных форматов карт памяти: SD и microSD. Благодаря поддержке USB 3.0 данные передаются максимально быстро. Помимо разъемов для карт памяти предусмотрен вход USB-A 3.0, который позволяет параллельно подключить какое-либо периферийное устройство: например, мышку или внешний жесткий диск. Карт-ридер совместим со всеми стационарными компьютерами, ноутбуками, а также со смартфонами и планшетами, поддерживающими функцию USB OTG. Если ваше устройство не имеет USB-C входа, для подключения можно воспользоваться Micro USB кабелем (не входит в комплект).

Входы: SD, microSD, USB-A 3.0

Выходы: USB-C 3.0, USB Micro B 2.0

Материалы корпуса: пластик, алюминиевый сплав

Размеры: 53.5 х 32.5 х 11 мм

Kingma BMU008 не может работать с 2 картами памяти одновременно.