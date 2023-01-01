Kingma BMU001, 3 в 1 - это компактный и надежный карт-ридер, который позволяет быстро считывать и записывать данные с карт памяти SD / TF / CF форматов. Гаджет имеет высокую скорость передачи данных, что позволяет быстро загружать большие объемы данных на компьютер или ноутбук через разьём USB 3.0. Благодаря его компактности и легкости его можно носить с собой. Устройство одновременно является карт-ридером и удобным местом хранения для ваших карт памяти.