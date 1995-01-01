Карт-ридер Kingma BMU001, 3 в 1 для SD / TF / CF, USB 3.0
Код товара:УТ-00070092
Артикул:BMU001
Товар не найден
Характеристики
Чтение карт памятиSD, Micro SD, CompactFlash
Описание
Kingma BMU001, 3 в 1 - это компактный и надежный карт-ридер, который позволяет быстро считывать и записывать данные с карт памяти SD / TF / CF форматов. Гаджет имеет высокую скорость передачи данных, что позволяет быстро загружать большие объемы данных на компьютер или ноутбук через разьём USB 3.0. Благодаря его компактности и легкости его можно носить с собой. Устройство одновременно является карт-ридером и удобным местом хранения для ваших карт памяти.
Совместимые карты памяти: SD / CF / TF
Характеристики:
- Подключение: USB 3.0
- Размеры: 81 х 53 х 16 мм
- Вес: 56 г