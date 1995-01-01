Простой пружинный зажим для установки телефона на штативы и другие держатели. Два штативных гнезда 1/4"-20 позволяют осуществить это разными способами. Сверху предусмотрен холодный башмак для аксессуаров, в который можно поставить, к примеру, внешний микрофон или небольшой светодиодный осветитель. Подходит для телефонов шириной от 60 до 95 мм. Основной материал: пластик, внутренняя часть зажима покрыта резиновыми накладками, которые улучшают сцепление и не оставляют царапин на корпусе телефона.