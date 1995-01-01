Товары

Фотоуслуги

Прокат

Сервис

Лекторий

Магазины
Доставка и оплата
Обратная связь
+7 (800) 555-01-02

Появились вопросы?

Мы постараемся ответить как можно скорее.
Тема вопроса*
Нажимая кнопку «Отправить вопрос» я даю: Согласие на обработку персональных данных.
Logo

Держатель для телефона Kingma BMGP323-P (60-95 мм)

  • BMGP323-P (60-95 мм)
  • BMGP323-P (60-95 мм)
  • BMGP323-P (60-95 мм)
  • BMGP323-P (60-95 мм)
  • BMGP323-P (60-95 мм)
  • BMGP323-P (60-95 мм)
  • BMGP323-P (60-95 мм)
Код товара:УТ-00078416
Артикул:BMGP323-P

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Простой пружинный зажим для установки телефона на штативы и другие держатели. Два штативных гнезда 1/4"-20 позволяют осуществить это разными способами. Сверху предусмотрен холодный башмак для аксессуаров, в который можно поставить, к примеру, внешний микрофон или небольшой светодиодный осветитель. Подходит для телефонов шириной от 60 до 95 мм. Основной материал: пластик, внутренняя часть зажима покрыта резиновыми накладками, которые улучшают сцепление и не оставляют царапин на корпусе телефона.