Зарядное устройство Kingma BM051, для 3х аккумуляторов Sony NP-BX1, USB
Код товара:УТ-00070089
Артикул:BM051
Товар не найден
Характеристики
Тип аксессуараЗарядное устройство
Описание
Компактное зарядное устройство для аккумуляторов Sony NP-BX1. Поддерживает одновременную зарядку 3х батарей. Работает от USB, что позволяет заряжать аккумуляторы не только дома, но и в дороге – где бы вы ни находились. Статус зарядки показывается с помощью двух светодиодных индикаторов: красный – батарея заряжается, зеленый – батарея заряжена. Имеется встроенная защита от повышенного напряжения / повышенной силы тока, короткого замыкания, избыточного заряда и так далее.
- Совместимость: аккумуляторы Sony NP-BX1
- Экшн-камеры: HDR-AS10, AS15, -AS20, -AS30V, -AS50, -AS100V, -AS200V, -AS300; FDR-X1000V, -X3000
- Cyber-shot: H400, HX300, HX350, HX400, HX50, HX60, HX80, HX90, RX1, RX1R, RX1R II, RX100, RX100M2, RX100M3, RX100M4, RX100M5, WX300, WX350, WX500.
- Видеокамеры: HDR-CX240, -CX405, -CX440, -CX470, GW66, -GWP88, -MV1, -PJ240, -PJ270, -PJ275, -PJ410, -PJ440