Компактное зарядное устройство для аккумуляторов Sony NP-BX1. Поддерживает одновременную зарядку 3х батарей. Работает от USB, что позволяет заряжать аккумуляторы не только дома, но и в дороге – где бы вы ни находились. Статус зарядки показывается с помощью двух светодиодных индикаторов: красный – батарея заряжается, зеленый – батарея заряжена. Имеется встроенная защита от повышенного напряжения / повышенной силы тока, короткого замыкания, избыточного заряда и так далее.

Совместимость: аккумуляторы Sony NP-BX1

аккумуляторы Sony NP-BX1 Экшн-камеры: HDR-AS10, AS15, -AS20, -AS30V, -AS50, -AS100V, -AS200V, -AS300; FDR-X1000V, -X3000

HDR-AS10, AS15, -AS20, -AS30V, -AS50, -AS100V, -AS200V, -AS300; FDR-X1000V, -X3000 Cyber-shot: H400, HX300, HX350, HX400, HX50, HX60, HX80, HX90, RX1, RX1R, RX1R II, RX100, RX100M2, RX100M3, RX100M4, RX100M5, WX300, WX350, WX500.

H400, HX300, HX350, HX400, HX50, HX60, HX80, HX90, RX1, RX1R, RX1R II, RX100, RX100M2, RX100M3, RX100M4, RX100M5, WX300, WX350, WX500. Видеокамеры: HDR-CX240, -CX405, -CX440, -CX470, GW66, -GWP88, -MV1, -PJ240, -PJ270, -PJ275, -PJ410, -PJ440